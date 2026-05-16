Liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan ma túy ở Điện Biên

  • Thứ bảy, 16/5/2026 16:13 (GMT+7)
Theo Công an tỉnh Điện Biên ngày 16/5, lực lượng chức năng đấu tranh thành công 2 vụ án ma túy tại xã Nà Bủng, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Lý Chờ Phai và Hờ A Tính cùng tang vật. Ảnh: VOV.

Cụ thể, hồi 18h30 ngày 14/5, tại bản Trên Nương, xã Nà Bủng, Công an xã Nà Bủng phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tráng A Dùng (sinh năm 1981), trú bản Trên Nương, xã Nà Bủng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 túi ma túy tổng hợp với khoảng 400 viên cùng 1 gói chứa các cục chất bột màu trắng nghi heroin.

Cùng ngày, tại khu vực bản Ham Xoong 1, xã Nà Bủng, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng là Lý Chờ Phai (sinh năm 1978) và Hờ A Tính (sinh năm 1975), cùng trú bản Ngải Thầu 1, xã Nà Bủng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 túi ma túy tổng hợp, tương đương khoảng 1.400 viên cùng 3 gói chứa các cục chất màu trắng nghi heroin.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, việc liên tiếp triệt phá các vụ án chỉ trong thời gian ngắn cho thấy quyết tâm của Công an Điện Biên trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới - địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

Hiện, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Vũ Lợi/VOV

