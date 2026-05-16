CSGT 'đột kích' chợ Bình Điền, phát hiện tài xế không GPLX, dương tính ma túy

Đêm 15/5, Trạm CSGT Tân Túc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Đông triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy đối với tài xế ôtô chở hàng hóa ra vào chợ đầu mối Bình Điền.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 20h, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng và hướng dẫn các phương tiện vào khu vực kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời test ma túy đối với tài xế.
Sau khoảng 3 giờ kiểm tra, lực lượng chức năng đã kiểm tra tổng cộng 429 trường hợp, phát hiện một phương tiện hết niên hạn sử dụng và 2 tài xế dương tính với chất ma túy, gồm Lê Văn Ng. (quê Đắk Lắk) và Chiêm Văn Th. (quê Tây Ninh).
Theo quan sát, quy trình kiểm tra ma túy đối với các tài xế có dấu hiệu nghi vấn được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm ngặt.
Cụ thể, khi phát hiện tài xế có dấu hiệu sử dụng chất ma túy, CSGT sẽ đưa người này đi test nước tiểu tại chỗ.
Trường hợp cho kết quả dương tính, lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng xe công vụ đưa tài xế đến bệnh viện để xét nghiệm xác định.
Sau khi có kết quả, tài xế được đưa trở lại chốt kiểm tra để lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, khoảng 21h30, CSGT phát hiện tài xế Nguyễn Tấn Ái (SN 1981, quê Tây Ninh) điều khiển xe tải chở hàng vào chợ Bình Điền với hàng loạt lỗi vi phạm.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế này không chốt cố định cửa sau và cửa bên thùng xe khi lưu thông; không có giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, cũng như giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Với các lỗi vi phạm trên, tài xế Ái bị xử phạt hơn 22 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện.
Làm việc với CSGT, tài xế Ái cho biết dù không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện chở hàng vào chợ Bình Điền suốt gần một năm qua. “Chỗ tôi làm ngay gần chợ Bình Điền nên ngày nào tôi cũng lái xe chở hàng vào đây. Tôi lái xe hơn một năm rồi, hôm nay mới bị xử phạt”, tài xế này nói.
Đối với 2 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy, lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.
Đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, từ ngày 15/5, đơn vị triển khai cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”.
Trong đợt cao điểm này, lực lượng CSGT huy động tối đa quân số, phương tiện và trang thiết bị để tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường thủy và đường sắt.
Các hành vi được tập trung xử lý gồm vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, xe tự chế, đua xe trái phép và các hành vi gây mất an ninh trật tự.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở nghi vấn “độ xe”, xử lý nghiêm hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm.
Phòng CSGT TP.HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, kéo giảm tai nạn giao thông và thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.
