Thông tin trên được Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết sáng 16/5.
Theo đó, ôtô đầu kéo BKS 21H-018.xx kéo theo rơ mooc 21RM-000.xx, do anh Trần Văn Hùng (SN 1982, thôn Tân Minh, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) điều khiển, di chuyển hướng xã Bảo Ái - xã Yên Bình.
|
Vụ cháy khiến cabin xe đầu kéo bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Tiền Phong.
Khi đi đến vị trí trên, cabin xe bị cháy. Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT có mặt phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, phối hợp lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế ngọn lửa.
Khoảng 6h30, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông. Xe đầu kéo hư hỏng nặng cabin.
Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.