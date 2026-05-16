Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 70

  • Thứ bảy, 16/5/2026 10:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vụ cháy xe đầu kéo chở cát xảy ra khoảng 6h5 sáng cùng ngày tại Km42+700 Quốc lộ 70 thuộc địa phận thôn Khe Gầy, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.

Thông tin trên được Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết sáng 16/5.

Theo đó, ôtô đầu kéo BKS 21H-018.xx kéo theo rơ mooc 21RM-000.xx, do anh Trần Văn Hùng (SN 1982, thôn Tân Minh, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) điều khiển, di chuyển hướng xã Bảo Ái - xã Yên Bình.

chay xe dau keo anh 1

Vụ cháy khiến cabin xe đầu kéo bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Tiền Phong.

Khi đi đến vị trí trên, cabin xe bị cháy. Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT có mặt phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, phối hợp lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế ngọn lửa.

Khoảng 6h30, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông. Xe đầu kéo hư hỏng nặng cabin.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Xe máy cháy ngùn ngụt trên cầu ở TP.HCM

Chiều 8/5, một vụ cháy xe máy xảy ra trên Cầu Bình Lợi khiến nhiều người đi đường hoảng hốt, giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ trong giờ cao điểm.

21:35 8/5/2026

Xe đầu kéo cháy dữ dội trên đường, tài xế thoát nạn

Xe đầu kéo đang lưu thông trên đường Đồng Văn Cống (TPHCM) bất ngờ tông dải phân cách rồi bốc cháy dữ dội. Tài xế may mắn thoát ra ngoài, nhưng phương tiện và hàng hóa bị thiêu rụi.

13:41 27/4/2026

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa, chiếc xe khách mang biển số tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bốc cháy dữ dội.

18:47 11/4/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xe-dau-keo-boc-chay-du-doi-khi-dang-luu-thong-tren-quoc-lo-70-post1843727.tpo

Theo Văn Đức/Tiền Phong

cháy xe đầu kéo cháy ôtô xe tải cháy xe đầu kéo

    Đọc tiếp

    Chieu toi nay, mien Bac chuyen mua dong hinh anh

    Chiều tối nay, miền Bắc chuyển mưa dông

    4 giờ trước 08:18 16/5/2026

    0

    Dự báo từ chiều tối và đêm nay (16/5), miền Bắc chuyển mưa rào, dông rải rác, ban ngày trời tiếp tục nắng nóng 34 - 36 độ C. Miền Trung cũng có mưa dông rải rác.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý