Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 70

Vụ cháy xe đầu kéo chở cát xảy ra khoảng 6h5 sáng cùng ngày tại Km42+700 Quốc lộ 70 thuộc địa phận thôn Khe Gầy, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.

Thông tin trên được Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết sáng 16/5.

Theo đó, ôtô đầu kéo BKS 21H-018.xx kéo theo rơ mooc 21RM-000.xx, do anh Trần Văn Hùng (SN 1982, thôn Tân Minh, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) điều khiển, di chuyển hướng xã Bảo Ái - xã Yên Bình.

Vụ cháy khiến cabin xe đầu kéo bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Tiền Phong.

Khi đi đến vị trí trên, cabin xe bị cháy. Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT có mặt phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, phối hợp lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế ngọn lửa.

Khoảng 6h30, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông. Xe đầu kéo hư hỏng nặng cabin.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.