Xe đầu kéo cháy dữ dội trên đường, tài xế thoát nạn

  • Thứ hai, 27/4/2026 13:41 (GMT+7)
Xe đầu kéo đang lưu thông trên đường Đồng Văn Cống (TPHCM) bất ngờ tông dải phân cách rồi bốc cháy dữ dội. Tài xế may mắn thoát ra ngoài, nhưng phương tiện và hàng hóa bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ sáng 27/4, nam tài xế điều khiển xe đầu kéo lưu thông từ đường Mai Chí Thọ hướng về vòng xoay Mỹ Thủy.

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng.

Khi đến khu vực gần cầu Giồng Ông Tố, phương tiện bất ngờ tông vào dải phân cách rồi lao lên lề đường.

Hình ảnh xe đầu kéo bị thiêu rụi.

Ngay sau đó, lửa bùng phát từ phần đầu xe và nhanh chóng lan rộng, bao trùm cabin. Phát hiện sự cố, tài xế kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đám cháy được khống chế trong thời gian ngắn, không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng có mặt ở hiện trường điều tra nguyên nhân.

Tuy nhiên, vụ việc khiến phần đầu xe đầu kéo và nhiều hàng hóa bị thiêu rụi, thiệt hại đáng kể về tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay

Xe khách lao xuống vực sâu, 2 người tử vong, 7 người bị thương

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La khiến xe khách lao xuống ta luy sâu khoảng 100m, làm 2 người tử vong và 7 người bị thương. Lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ, điều tra nguyên nhân.

Qua nút giao không giảm tốc, xe tải tông nát taxi

Rạng sáng 24/4, tại nút giao thuộc thôn Bình An, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe tải và xe taxi làm hai người thương vong.

Sét đánh tử vong một người ở Quảng Ninh

Ngày 23/4, lãnh đạo UBND phường Đông Mai (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn xuất hiện mưa dông kèm gió mạnh và sét, gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người dân tử vong.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

    Nhân chứng kể giây phút xe khách chở 26 người lao xuống vực sâu

    Nhân chứng kể giây phút xe khách chở 26 người lao xuống vực sâu

    51 phút trước 13:54 27/4/2026

    0

    "Tôi ra đến nơi thì thấy một xe ôtô khách rơi xuống taluy âm rất sâu. Nhìn xuống dưới thấy xe bị lật nghiêng, hư hỏng nặng”, anh T., người sinh sống gần khu vực tai nạn bàng hoàng kể lại. Xác định có người mắc kẹt bên trong, anh hô hoán nhiều người dân địa phương tìm cách tiếp cận hiện trường.

