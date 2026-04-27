Xe đầu kéo cháy dữ dội trên đường, tài xế thoát nạn

Xe đầu kéo đang lưu thông trên đường Đồng Văn Cống (TPHCM) bất ngờ tông dải phân cách rồi bốc cháy dữ dội. Tài xế may mắn thoát ra ngoài, nhưng phương tiện và hàng hóa bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ sáng 27/4, nam tài xế điều khiển xe đầu kéo lưu thông từ đường Mai Chí Thọ hướng về vòng xoay Mỹ Thủy.

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng.

Khi đến khu vực gần cầu Giồng Ông Tố, phương tiện bất ngờ tông vào dải phân cách rồi lao lên lề đường.

Ngay sau đó, lửa bùng phát từ phần đầu xe và nhanh chóng lan rộng, bao trùm cabin. Phát hiện sự cố, tài xế kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đám cháy được khống chế trong thời gian ngắn, không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng có mặt ở hiện trường điều tra nguyên nhân.

Tuy nhiên, vụ việc khiến phần đầu xe đầu kéo và nhiều hàng hóa bị thiêu rụi, thiệt hại đáng kể về tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.