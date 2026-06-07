Xe máy đấu đầu, một người tử vong

Tại khu công nghiệp Giang Điền, thuộc phường Trảng Bom, TP Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến một người chết, một người nguy kịch.

Theo camera nhà người dân ghi lại cho thấy, vào khoảng hơn 22h ngày 6/6, 2 xe máy đi ngược chiều khi đến đoạn qua khu công nghiệp Giang Điền, thì va chạm với nhau.

Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: Người dân cung cấp.

Vụ đấu đầu xe khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm người nhà nạn nhân ngay trong đêm.

Hiện, vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.