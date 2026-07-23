Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, tri ân người có công với cách mạng

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026.

Sáng 23/7, Bộ Nội vụ phối hợp các cơ quan tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026.

Là một trong những sự kiện quan trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2026 là dịp nhìn lại kết quả thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua.

Sự kiện cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và toàn thể nhân dân cả nước tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, những người đã đóng góp công lao to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị sẽ nghe báo cáo về kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đồng thời nhìn lại những kết quả bước đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chương trình cũng dành thời lượng giao lưu với các nhân chứng lịch sử, người có công và thân nhân liệt sĩ, qua đó chia sẻ những câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến và hành trình tri ân.

Dịp này, Ban tổ chức dự kiến trao lại kỷ vật chiến tranh cho thân nhân liệt sĩ, tặng quà đại diện người có công tiêu biểu của 34 tỉnh, thành phố cùng các lực lượng quân đội, công an, cựu chiến binh và các trung tâm nuôi dưỡng thương binh.

Hiện cả nước xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650 nghìn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132 nghìn Mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320 nghìn người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Trong những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Riêng giai đoạn 2020 - 2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được trên 3.000 tỷ đồng , xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn, tặng trên 57.000 sổ tiết kiệm. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công ngày càng được chăm lo đầy đủ, tốt đẹp hơn. Đến nay, hơn 99% hộ người có công trên cả nước có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.