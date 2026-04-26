Xe khách lao xuống vực sâu, 2 người tử vong, 7 người bị thương

  • Chủ nhật, 26/4/2026 15:56 (GMT+7)
Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La khiến xe khách lao xuống ta luy sâu khoảng 100m, làm 2 người tử vong và 7 người bị thương. Lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ, điều tra nguyên nhân.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực bản Niên, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La khiến 2 người tử vong và 7 người bị thương.

tai nan giao thong anh 1

Vào lúc 10h30 ngày 26/4 trên tuyến đường đi qua địa phận bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 2 người tử vong, 7 người khác bị thương. Cụ thể chiếc xe ô tô khách BKS 29B-170.45 do Lưu Viết Tuấn, SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội điều khiển, khi đến địa điểm nêu trên thì bất ngờ mất lái, lao xuống ta luy âm sâu khoảng 100m. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 20 người.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với CA xã Chiềng Yên, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Trung tâm y tế xã Chiềng Yên, Vân Hồ đã khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Mai Châu - Phú Thọ và tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông; Các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do đường xuống dốc, quanh co liên tục, mặt đường hẹp khoảng 2,5m, lái xe không quen đường, không làm chủ được tay lái và tự lao xuống tà luy âm.

Trao đổi với phóng viên VOV, lãnh đạo UBND xã Vân Hồ cho biết, hiện chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khẩn trương tổ chức cứu hộ cứu nạn và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc

    Kỷ luật Phó giám đốc Ban Quản lý dự án ở Tuyên Quang

    Ông Nguyễn Ngọc Trí - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình số 1, tỉnh Tuyên Quang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải xem xét kỷ luật.

    Nhánh đa bất ngờ gãy đổ, hàng chục người thoát chết trong gang tấc

    Một cây đa di sản hàng trăm năm tuổi, nằm cạnh khách sạn Mỹ Trà (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ gãy nhánh, đổ xuống khi hàng chục người dân đang tập trung cúng giỗ Tổ Hùng Vương bên dưới. Vụ việc khiến người dân hoảng loạn, nhiều người thoát nạn trong gang tấc.

