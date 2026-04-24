Qua nút giao không giảm tốc, xe tải tông nát taxi

  • Thứ sáu, 24/4/2026 16:34 (GMT+7)
Rạng sáng 24/4, tại nút giao thuộc thôn Bình An, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe tải và xe taxi làm hai người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h12 ngày 24/4, xe tải biển kiểm soát 29E-219.XX do ông Phạm Thương Tâm điều khiển lưu thông trên tuyến tránh Đông Đường Hồ Chí Minh qua Buôn Ma Thuột theo hướng Ea Ktur - Hòa Phú đã va chạm với xe taxi biển kiểm soát 50H-473.XX do ông Trần Đình Tây điều khiển trên Tỉnh lộ 2. Trên xe taxi lúc này đang chở khách là ông Lê Văn Dũng (SN 1964, quê Thanh Hóa).

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe taxi làm hai người thương vong.

Cú va chạm mạnh đã làm ông Lê Văn Dũng tử vong tại chỗ, tài xế taxi Trần Đình Tây bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại ước khoảng 300 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải không giảm tốc độ khi đi qua nút giao.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do tài xế xe tải không giảm tốc độ khi đi qua nút giao giữa tuyến tránh Đông đường Hồ Chí Minh qua Buôn Ma Thuột và Tỉnh lộ 2. Hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế điều khiển xe tải và xe taxi.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật.

Tai nạn liên hoàn ở khu sân bay Tân Sơn Nhất, một người tử vong

Công an phường Tân Bình, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô taxi và hai xe máy xảy ra trên đường Cộng Hòa.

11:08 25/3/2026

Tài xế taxi ở Nha Trang 'ảo thuật' tráo tờ 200.000 của khách

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang xác minh sự việc một tài xế taxi có dấu hiệu gian lận tiền của du khách nước ngoài.

16:44 3/1/2026

Đi tìm lời giải cho sức khỏe đô thị

Các nghiên cứu trong sách Trẻ hóa đô thị thể hiện cách tư duy mới trong việc bảo tồn di sản, tái sinh không gian và kiến tạo giá trị sống đô thị. Một số đề tài nghiên cứu được giới thiệu trong ấn phẩm gồm: Đánh thức “nơi chốn” trong thành phố: Cải tạo bùng binh giao thông thành không gian công cộng; Tái sinh nhà máy xe lửa Gia Lâm: Chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo; Mô hình nhà ở xã hội gắn với sinh hoạt thường nhật của người dân thu nhập thấp;...

Công Bắc/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe tải tông taxi Đắk Lắk Xe tải Taxi Đường Hồ Chí Minh Giao thông Tai nạn

    Đọc tiếp

    Thu tuong nghiem khac phe binh 28 bo, 18 dia phuong hinh anh

    Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 28 bộ, 18 địa phương

    10 phút trước 17:13 24/4/2026

    0

    Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương, đánh giá cao 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao hơn mức bình quân chung cả nước; nghiêm khắc phê bình 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

