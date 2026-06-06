Quảng Ngãi sẽ đào rãnh thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã họp triển khai phương án khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất phương án khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (thuộc phường Đăk Cấm và phường Kon Tum) theo 2 bước.

Lực lượng quân đội dùng radar quét xuyên đất hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ khu vực đường Trường Chinh nằm giáp ranh 2 phường Đăk Cấm và Kon Tum. Ảnh: VOV.

Theo đó, bước 1 sẽ tiến hành thăm dò bằng cách đào các rãnh ngang qua đường Trường Chinh với chiều sâu tối thiểu 2m, chiều rộng tối thiểu 60cm. Các thông số về chiều sâu và chiều rộng chỉ mang tính tương đối, sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế trong quá trình triển khai.

Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung thêm 1 rãnh đào trước quán Dê Hồng do không ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nâng tổng số rãnh thăm dò lên 4 rãnh.

Bước 2, sau khi hoàn thành công tác thăm dò, sẽ triển khai khai quật tại khu vực xác định. Trước mắt thực hiện đào rãnh R2, lấy trung tâm rãnh R1 làm mốc để mở rộng phạm vi khai quật sang hai bên khi cần thiết.

Quá trình thực hiện, các lực lượng tìm kiếm sẽ áp dụng phương pháp đào cuốn chiếu, đào đến đâu đánh giá, xác minh đến đó và hoàn trả mặt bằng ngay sau khi hoàn thành. Trường hợp phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc thông tin mới có giá trị, Ban Chỉ đạo sẽ xem xét mở rộng phạm vi tìm kiếm, khai quật.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các lực lượng, cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin; chủ động phối hợp xử lý, định hướng thông tin tuyên truyền, bảo đảm công tác truyền thông được thực hiện kịp thời, chính xác.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban Chỉ đạo thống nhất phương án đào rãnh ngang thăm dò với 4 rãnh theo đề nghị của các chuyên gia và chính quyền địa phương.

Quá trình thăm dò, nếu phát hiện dấu hiệu cần mở rộng phạm vi thì đội thi công sẽ tiến hành mở rộng.

Đại tá Mai Kim Bình cho biết, Ban Chỉ đạo đồng ý với đề xuất dùng máy đào lớp đầu tiên để triển khai nhanh, sau đó sẽ đào bằng tay, tỉ mỉ, vừa đào vừa quan sát, đánh giá thực trạng các dấu hiệu; đồng thời thống nhất thành lập Tổ tuyên truyền vận động và Tổ kiểm đếm.

Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VOV.

Chính quyền hai phường Đăk Cấm và Kon Tum được đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tá Mai Kim Bình, dự kiến, sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc đào 4 rãnh ngang thăm dò sẽ được thực hiện vào ngày 9 - 10/6.

“Như báo cáo kết quả của tổ công tác thì tín hiệu rất khả quan. Trước mắt là đào các rãnh ngang trục đường Trường Chinh theo các vị trí tín hiệu tốt để thăm dò, phát hiện những vị trí có dấu hiệu lạ, sau đó tiếp tục, khi có kết quả sẽ đào các rãnh dọc để khai quật theo đúng kế hoạch đã đề ra”, Đại tá Mai Kim Bình cho biết thêm.