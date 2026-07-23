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Xã hội

Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, tăng cường độ, di chuyển nhanh hơn

  • Thứ năm, 23/7/2026 15:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hồi 13h ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 128,53 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đổi hướng Tây Bắc (trước đó là hướng Tây Tây Bắc), tăng cường độ và di chuyển nhanh hơn.

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Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Hồi 13h ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 128,53 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (39 - 49km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Đến 13h ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 100km về phía Đông Bắc, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Sau đó, đến 13h ngày 25/7, bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km với cường độ giảm dần.

Do tác động của bão, từ chiều tối 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 3-5m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

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Thắng Trung/Vietnam+

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