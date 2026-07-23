Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông

Vùng áp thấp ngoài khơi của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo tiếp tục mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông trong sáng 25/7.

Dự báo đường đi vào vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Vào 7h sáng nay (23/7), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/giờ), giật cấp 8.

Hiện nay, các mô hình dự báo quốc tế chưa có sự thống nhất cao về đường đi và cường độ của áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông trong rạng sáng 25/7.

Dự báo sau khi vào Biển Đông, bão tiếp tục di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và tiếp tục mạnh thêm, hướng về tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, ít khả năng đi vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Tuy nhiên, diễn biến của áp thấp nhiệt đới vẫn còn nhiều thay đổi. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia khuyến nghị người dân cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 24/7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, trong đầu tháng 7, trên Biển Đông xuất hiện cơn bão số 1. Bão đổ bộ vào Móng Cái (Quảng Ninh) tối 4/7, sau đó di chuyển lên tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc.

Dù cường độ không quá mạnh (cấp 9, giật cấp 11), bão số 1 là cơn bão khá dị thường khi mạnh lên lúc áp sát bờ, thời gian quần thảo trên đất liền lên tới hơn 12 giờ đồng hồ, để lại hậu quả nặng nề tại khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, trong một tháng tới (từ 21/7-20/8), bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng 2 cơn, trong đó 1 cơn đổ bộ nước ta).

Cũng trong thời gian này, bão có xu hướng di chuyển lên phía Trung Quốc, hoặc đổ bộ miền Bắc, trước khi dịch chuyển xuống miền Trung vào khoảng tháng 9, tháng 10.

Trong điều kiện El Nino mạnh, mùa bão năm nay được nhận định có số lượng cơn bão ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, nguy cơ rất cao hình thành những cơn bão có cường độ rất mạnh. Từ đầu mùa đến nay, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã xuất hiện tới 3 siêu bão gồm Sinlaku, Mekkhala và Bavi.