Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trưa 5/7, sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 1.

Hồi 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10 km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Ảnh hưởng của bão số 1, nhà dân ở nhiều nơi trong tỉnh Quảng Ninh bị tốc mái, gãy đổ cây. Ảnh: TTXVN phát.

"Tình hình về gió mạnh và sóng lớn ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ còn duy trì. Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo về thời tiết nguy hiểm trên biển," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Quảng Ninh tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cụ thể, từ 14h50 đến 19h50 ngày 5/7, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Lai Châu, Lào Cai 20-40 mm, có nơi trên 70 mm; Quảng Ninh, Sơn La 10-20 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Than Uyên; Bình Lư, Mường Than, Pắc Ta; Bản Bo, Dào San, Khổng Lào, Khun Há, Mường Khoa, Mường Kim, Mường Mô, Nậm Sỏ, Pu Sam Cáp, Sin Suối Hồ, Tả Lèng, Tân Uyên (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Sơn La là các xã, phường: Chiềng Lao, Mường La, Ngọc Chiến; Bắc Yên, Chiềng Hoa, Đoàn Kết, Long Hẹ, Mường Khiêng, Mường Sại, Quỳnh Nhai, Song Khủa, Tà Xùa, Tô Múa, Xím Vàng, Xuân Nha

Đối với tỉnh Lào Cai gồm các xã, phường: Mù Cang Chải, Púng Luông; Chế Tạo, Si Ma Cai; Bắc Hà, Bản Liền, Bảo Nhai, Cao Sơn, Cốc Lầu, Dền Sáng, Dương Quỳ, Khánh Yên, Khao Mang, Lao Chải, Lùng Phình, Minh Lương, Mường Hum, Mường Khương, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Đô, Pha Long, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Tú Lệ, Văn Bàn, Y Tý.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là các xã, phường: Đặc khu Cô Tô, Đường Hoa, Hải Sơn, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Quảng Hà, Quảng Tân; Đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Hải Ninh, Cửa Ông, Quảng Đức, Vĩnh Thực; Ba Chẽ, Bình Liêu, Điền Xá, Đông Ngũ, Hải Hòa, Hải Lạng, Hoành Mô, Kỳ Thượng, Lục Hồn, Lương Minh, Cẩm Phả, Hoành Bồ, Mông Dương, Quang Hanh, Thống Nhất, Tiên Yên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13h ngày 4/7 đến 13h ngày 5/7, khu vực các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Quảng Ninh, đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phu Nậm Sap 138,6 mm, Bình Lư 3 là 110,4 mm (Lai Châu); Nậm Păm 284 mm, Nậm Păm 164,8 mm (Sơn La); Dế Xu Phình 159 mm, Kim Nọi 1 là 155,2 mm (Lào Cai); Móng Cái 325,4 mm, Đoan Tĩnh 182,8 mm (Quảng Ninh);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.