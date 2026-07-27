Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Đức Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài chính - được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Sáng 27/7, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài chính - được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030; được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.



Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương từ ngày 23/7.

Ông Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981, quê Hưng Yên. Trình độ thạc sĩ kinh tế. Ông bắt đầu công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2003, ở Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Tâm từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Thư ký; Phó cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tháng 10/2024, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ đầu năm 2025, sau khi cơ quan này hợp nhất với Bộ Tài chính, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.