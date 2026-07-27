Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy xe khách ở Đồng Nai lúc rạng sáng

  • Thứ hai, 27/7/2026 08:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 27/7, xe khách chạy tuyến Bắc - Nam bốc khói khi lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trảng Bom. Nhờ phát hiện sớm, xử lý kịp thời, sự cố không gây thiệt hại về người.

Ngày 27/7, đại diện UBND phường Trảng Bom, Đồng Nai, xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe khách nhưng được người dân và nhà xe xử lý kịp thời nên không gây thương vong và thiệt hại. Sau khi xử lý sự cố, phương tiện tiếp tục hành trình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h49 cùng ngày, xe khách của nhà xe L.P đang lưu thông trên QL1A, bất ngờ phát ra khói, có dấu hiệu cháy. Tài xế lập tức cho xe tấp vào lề đường, đồng thời cùng người dân nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng cứu tại chỗ.

cháy xe ảnh 1

Đám khói xảy ra trên xe khách L.P và nhanh chóng được nhân viên nhà xe, người dân xung quanh dập tắt kịp thời. Ảnh: Công an Trảng Bom.

Với những nỗ lực của nhà xe và người dân, sau thời gian ngắn, đám khói được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thương vong về người và không thiệt hại tài sản. Sau khi được xử lý, phương tiện tiếp tục hành trình.

Cơ quan chức năng đang tổng hợp, báo cáo và làm rõ nguyên nhân sự cố.

Trước đó, rạng sáng 21/7, tài xế Trần Thanh Hải lái xe khách giường nằm 24 chỗ đến Km 1839+300 quốc lộ 1 thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai thì gây tai nạn khiến xe cháy làm 7 người chết, 5 người bị thương.

Qua xác minh, công an xác định tài xế Trần Thanh Hải buồn ngủ nên đánh lái sang phải, va chạm dải tôn hộ lan chắn bên phải đường. Sau khi va chạm, ô tô khách xảy ra cháy tại gầm xe nên đã gây cháy toàn bộ xe.

Công an TP Đồng Nai đã khởi tố tài xế Trần Thanh Hải để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cháy xe khách ở Đồng Nai: Nạn nhân nói không tìm thấy búa phá kính

Trong lúc thoát thân khỏi chiếc xe khách bốc cháy khiến 7 người tử vong, anh Nguyễn Văn Thông cho biết không tìm thấy búa phá kính hay phương tiện hỗ trợ mở thêm lối thoát.

12:20 23/7/2026

Xe tải chở đầy hàng hóa bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1

Chiều 22/7, lực lượng chức năng TP Huế điều tra nguyên nhân vụ cháy xe tải xảy ra tại Km877+550 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn An Lộc, xã Chân Mây - Lăng Cô.

22:57 22/7/2026

Vụ tai nạn 7 người tử vong: Vì sao xe khách giường nằm chỉ có một cửa?

Vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 qua TP Đồng Nai khiến nhiều người băn khoăn vì sao xe khách giường nằm chỉ có một cửa lên xuống, trong khi xe buýt có hai hoặc ba cửa.

12:18 22/7/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/chay-xe-khach-o-dong-nai-luc-rang-sang-post1862825.tpo

Văn Quân/Tiền Phong

cháy xe Đồng Nai cháy ôtô tai nạn giao thông đồng nai

    Đọc tiếp

    Nhà hàng bốc cháy ở Hà Nội

    Nhà hàng bốc cháy ở Hà Nội

    3 giờ trước 07:11 27/7/2026

    0

    Chiều tối 26/7, nhà hàng Hồng Kông quán ở xã Hòa Lạc xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu rụi nhiều tài sản.

    Từ chiều tối nay, miền Bắc mưa lớn

    Từ chiều tối nay, miền Bắc mưa lớn

    3 giờ trước 07:06 27/7/2026

    0

    Từ chiều tối nay (27/7) đến đêm mai, miền Bắc sẽ đón mưa dông diện rộng, trong đó khu vực vùng núi có thể mưa to nhất trên 250mm, khu vực đồng bằng mưa to nhất vượt 100mm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý