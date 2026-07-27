Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nhà hàng bốc cháy ở Hà Nội

  • Thứ hai, 27/7/2026 07:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều tối 26/7, nhà hàng Hồng Kông quán ở xã Hòa Lạc xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu rụi nhiều tài sản.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: MXH.

Theo thông tin ban đầu, hơn 18h cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại nhà hàng Hồng Kông quán thôn 3, xã Hoà Lạc, TP Hà Nội.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm khu vực quán ăn.

Sau thời gian tổ chức chữa cháy, lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Khu vực xảy ra hỏa hoạn là cửa hàng ăn uống có diện tích gần 50m2, kết cấu khung thép, mái tôn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Cháy lớn tại kho hàng chứa đồ gia dụng ở TP.HCM

Chiều 25/7, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một kho hàng ở xã Bình Hưng, TP.HCM, khiến khoảng 350m² nhà xưởng cùng nhiều hàng hóa bên trong bị lửa thiêu rụi.

35:2114 hôm qua

Đang cháy lớn tại dãy nhà xưởng trong làng nghề Triều Khúc

Khoảng hơn 18h ngày 25/7, người dân phát hiện có cháy lớn tại dãy nhà xưởng sản xuất trong đường 25 mét làng nghề Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội).

37:2193 hôm qua

Người phụ nữ cùng 2 cháu bé thoát nạn trong vụ cháy nhà cao tầng

Quá trình chữa cháy tại ngôi nhà trên đường Linh Quang, TP Hà Nội, lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ, hướng dẫn 3 nạn nhân mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn.

48:2876 hôm qua

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/ha-noi-nha-hang-hong-kong-quan-boc-chay-do-ruc-post1862789.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

cháy quán Hà Nội cháy lớn cháy dữ dội hà nội

    Đọc tiếp

    Từ chiều tối nay, miền Bắc mưa lớn

    Từ chiều tối nay, miền Bắc mưa lớn

    1 giờ trước 07:06 27/7/2026

    0

    Từ chiều tối nay (27/7) đến đêm mai, miền Bắc sẽ đón mưa dông diện rộng, trong đó khu vực vùng núi có thể mưa to nhất trên 250mm, khu vực đồng bằng mưa to nhất vượt 100mm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý