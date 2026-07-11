Bắc Bộ đón mưa lớn diện rộng từ ngày 19 đến 23/7

Ngày 19 - 23/7, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nguy cơ hình thành bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/7 - 23/7, khu vực Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của một dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ này có nguy cơ hình thành xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới), gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực này.

Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN.

Cùng đó, thông tin cụ thể về tình hình diễn biến thời tiết từ ngày 12-20/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì mưa rào và dông diện rộng (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm ở vùng núi và trung du), cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Ngày 12-13/7 và 16-17/7, mưa có xu hướng giảm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế từ ngày 12-14/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, do các vùng núi đã trải qua nhiều ngày mưa liên tục, đất đá đã đạt trạng thái bão hòa nước. Những ngày tới lại tiếp tục có mưa lớn cục bộ và diện rộng nên người dân và chính quyền các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Bắc ở mức báo động cao nhất", Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Để chủ động ứng phó, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các địa phương chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Đồng thời, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính.

Các địa phương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đồng thời, tăng cường thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.../.