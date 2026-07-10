Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Sáng sớm, chiều tối và đêm nay (10/7), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to vượt 100mm. Ngày 11-13/7, miền Bắc giảm mưa.

Đêm qua và sáng sớm nay (10/7), miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9/7 đến 3 giờ ngày 10/7 có nơi trên 90mm như trạm Tà Tổng 1 (Lai Châu) 128.8mm, Phúc Lương (Thái Nguyên) 95.4mm, Hoành Bồ (Quảng Ninh), Ít Ong (Sơn La) 95.2mm, Hồng Hà (Quảng Ninh) 92mm.

Miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác trong ngày hôm nay (10/7), cục bộ có mưa to.

Dự báo ngày và đêm 10/7,miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20- 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Trời tiếp tục mát mẻ với nhiệt độ cao nhất miền Bắc hôm nay từ 30-33 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai chỉ từ 28-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi dưới 23 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng Quảng Trị - Huế từ 35-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng Đà Nẵng - Phú Yên cũ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Dự báo từ ngày 11-15/7, Thanh Hoá đến Quảng Trị có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Huế đến Phú Yên cũ những ngày tới có nắng nóng diện rộng.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TP.HCM ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-25mm, có nơi trên 50mm. Trong các ngày 11-12/7, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.