Toàn cảnh cầu Ngọc Hồi gần 12.000 tỷ đồng vượt sông Hồng

Cầu Ngọc Hồi là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có vai trò kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với tỉnh Hưng Yên thông qua tuyến Vành đai 3,5.

Theo quy hoạch, toàn dự án có tổng chiều dài khoảng 7,5 km, tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng . Điểm đầu kết nối với tuyến Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa bàn xã Thanh Trì (Hà Nội), điểm cuối nối với tuyến Vành đai 3,5 thuộc xã Văn Giang (Hưng Yên).

Dự án được chia thành hai dự án thành phần và chính thức khởi công vào ngày 19/8/2025.

Những ngày cuối tháng 7/2026, trên tuyến đê Hữu Hồng, đoạn qua xã Thanh Trì, không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Nhiều tổ đội cùng máy móc, thiết bị hoạt động liên tục để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục theo kế hoạch.

Theo báo cáo cập nhật ngày 1/7, Hà Nội đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ 32,6 ha của dự án. Trong khi đó, Hưng Yên đã bàn giao hơn 56% diện tích phục vụ thi công.

Đến nay, hạng mục cầu chính đã hoàn thành cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp. Các đơn vị thi công đang triển khai bệ trụ và các hạng mục cầu dẫn.

Đến nay, hạng mục cầu chính đã hoàn thành cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp. Các đơn vị thi công đang triển khai bệ trụ và các hạng mục cầu dẫn.

Theo thiết kế, cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680 m, bề rộng phần cầu chính đạt 32,3 m (bao gồm lề kiểm tra), tổng bề rộng cầu 38,3 m, đáp ứng quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Phần cầu dẫn có chiều dài khoảng 6,58 km với bề rộng 33 m.

Trên mặt sông, các hạng mục thuộc cầu chính cũng đang được triển khai đồng thời, trong đó việc hoàn thành cọc khoan nhồi hai trụ tháp được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình thi công.

Tại cả hai đầu cầu thuộc Hà Nội và Hưng Yên, hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị chuyên dụng được huy động làm việc liên tục. Trước đó, những phiến dầm cầu cạn đầu tiên ở phía Hưng Yên đã được lắp đặt, góp phần thúc đẩy tiến độ toàn tuyến.

Cầu Ngọc Hồi sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, tạo kết nối trực tiếp với tỉnh Hưng Yên và đồng bộ với các tuyến giao thông hướng tâm như trục đô thị Mê Linh, trục Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương, Quốc lộ 6, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Công trình cũng được kỳ vọng sẽ tăng năng lực lưu thông qua sông Hồng, chia sẻ áp lực giao thông với các cầu hiện hữu như Chương Dương, Long Biên và Vĩnh Tuy. Đồng thời, cây cầu mới sẽ tăng cường kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên, tạo thêm động lực phát triển kinh tế, đô thị, văn hóa và du lịch cho khu vực hai bên bờ sông Hồng.

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