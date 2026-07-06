Miền Bắc nguy cơ xuất hiện đợt lũ, 6 tỉnh còn mưa to

Ngày 6/7, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh mưa vừa, mưa to; trên các sông nhỏ, thượng nguồn những sông chính Bắc Bộ nguy cơ xuất hiện lũ.

Từ nay đến sáng 6/7, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ trên 100mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Ngoài ra, ngày 6/7, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-35mm, có nơi trên 70mm.

Sáng 6/7, mưa lớn tiếp tục trút xuống 6 tỉnh miền Bắc. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Thanh Hóa đến Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Từ trưa và chiều 6/7, mưa lớn diện rộng ở vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, ngày 6/7, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ nguy cơ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ khả năng lên mức báo động 1-báo động 2.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 6/7/2026

TP Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, khu vực Lai Châu - Điện Biên 26-29°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Ngày 5/7, Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, trong đó, vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7h đến 20h ngày 5/7 có nơi trên 100mm như các trạm Hữu Lũng (Lạng Sơn) 127,4mm; Hạ Lang (Cao Bằng) 122,2mm; Mường Tùng (Điện Biên) 119,4mm...