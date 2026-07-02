Miền Bắc đón thêm mưa lớn diện rộng từ cuối tuần, có nơi trên 350mm

Từ đêm mai 3/7, miền Bắc đón đợt mưa lớn diện rộng mới, cục bộ có nơi mưa to trên 350mm, dẫn đến nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Tin mới nhất áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, chiều 2/7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão - cơn bão số 1 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026. Vị trí tâm bão trên đất liền ven biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), đổi hướng Tây Bắc và di chuyển chậm lại, mỗi giờ đi được 10-15km, khả năng mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng sắp mạnh thành bão số 1. (Nguồn: NCHMF)

Đến khoảng 13h ngày 4/7, bão số 1 di chuyển trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Dưới tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão số 1, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 3/7, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo mưa lớn diện rộng ở miền Bắc

Cũng theo cơ quan khí tượng, do tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 100-200mm, trong đó khu Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Từ đêm mai 3/7, miền Bắc mưa to trên diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, từ đêm 3/7 đến ngày 4/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Từ đêm 4/7 đến hết ngày 5/7, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở Đông Bắc Bộ với lượng mưa dao động 70-130mm, trong đó khu Đông Bắc 120-180mm, cục bộ trên 250mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 2/7, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to trên 90mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có nguy cơ gây lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực đô thị.