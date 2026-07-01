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Xã hội

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão cấp 9 trên Biển Đông

  • Thứ tư, 1/7/2026 21:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những nhận định mới nhất cho thấy, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão cấp 9 khi tiến gần đảo Hải Nam của Trung Quốc, sau đó di chuyển vào vịnh Bắc Bộ.

Vào 19h hôm nay (1/7), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61km/h), giật cấp 9.

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Dự báo mới nhất về hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (2/7), áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và tiếp tục mạnh thêm, trở thành bão số 1 trên Biển Đông năm nay.

Đến 19 giờ ngày 2/7, tâm bão trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 160km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong đêm 2/7 và ngày 3/7, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19h ngày 3/7, tâm bão trên khu vực đảo Hải Nam của Trung Quốc với cường độ khoảng cấp 9, giật cấp 11-12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời điểm trước khi áp sát đảo Hải Nam là lúc bão mạnh nhất với cường độ khoảng cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Dự báo sau đó, bão ma sát với đất liền đảo Hải Nam theo hướng bắc tây bắc, đi vào vịnh Bắc Bộ trong ngày 4/7 với tốc độ khoảng 15km/h, cường độ không mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là tâm bão có thể đi vào khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, gần biên giới Việt Nam. Tuy nhiên, vùng ảnh hưởng của gió mạnh từ cấp 6 có thể bao gồm khu vực Đông Bắc Bộ của Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực miền Bắc từ ngày 4-7/7 có khả năng đón một đợt mưa lớn diện rộng. Trong khi đó, Thanh Hoá đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có thể đón mưa dông rải rác vào hai ngày 3-4/7.

Riêng tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên từ ngày 2-5/7 có mưa vừa, mưa to đến rất to vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía bắc của khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 2/7 vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Đêm nay đến sáng mai, Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ

Theo nhận định hiện tại, trong đêm nay đến sáng 3/7, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông, xác suất cao di chuyển vào vịnh Bắc Bộ.

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https://tienphong.vn/ap-thap-nhiet-doi-co-the-manh-thanh-bao-cap-9-tren-bien-dong-post1856109.tpo

Theo Nguyễn Hoài/Tiền Phong

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