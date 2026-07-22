Chạy đua dựng 24 căn nhà sau trận lũ kinh hoàng ở Lai Châu

Trong khi đó, tại điểm Trường Tiểu học Đội 11, nơi nhiều hộ dân nhận hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, bà Lò Thị Muôn (41 tuổi) vẫn chưa nguôi nỗi đau khi nhắc lại đêm định mệnh. Thời điểm lũ ập đến, trong nhà có vợ chồng bà, hai con nhỏ và em trai chồng; bố mẹ chồng đang điều trị tại bệnh viện nên may mắn thoát nạn, còn người em trai đã vĩnh viễn không trở về. Gia đình bảy người giờ chỉ còn sáu, chồng bà điều trị trong viện từ trước trận lũ nên thoát nạn, còn căn nhà cùng toàn bộ tài sản đã bị dòng lũ cuốn sạch. Hiện gia đình bà ở tạm tại Nhà văn hóa bản Chít và được chính quyền thông báo sẽ bố trí nhà tại khu tái định cư bản Sân Bay. “Nhà mất hết rồi, nhưng biết sẽ được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới, chúng tôi cũng vơi bớt lo lắng và có thêm hy vọng để làm lại từ đầu”, bà Muôn xúc động nói, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và các đoàn thể đã kịp thời hỗ trợ người dân trong lúc hoạn nạn.