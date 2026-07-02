Đêm mai bão số 1 vào vịnh Bắc Bộ, dự báo mưa rất lớn

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo mạnh lên thành bão số 1 trong đêm nay hoặc sáng mai, sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ. Từ đêm 3/7 đến ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 13h hôm nay (2/7), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Những giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km.

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 1.

Dự báo trong 24 giờ (tính từ 13h ngày 2/7), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ chậm lại, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục mạnh lên thành bão số 1.

Đến 13h chiều 3/7, tâm bão trên đất liền ven biển phía đông nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Trong chiều và đêm 13/7, bão số 1 sẽ vượt qua đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km. Đến 13h ngày 4/7, tâm bão trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ giảm nhẹ, khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Khoảng đêm 4/7, bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, giáp biên giới Việt - Trung, suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới. Vùng gió mạnh cấp 6 ảnh hưởng đến vùng ven biển miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ (gồm Hải Phòng, Quảng Ninh) có thể mưa từ 150-250mm, có nơi trên 350mm. Trong mưa bão có nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài cũng có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cập nhật tại địa chỉ hymetnet.gov.vn.