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Xã hội

Đêm mai bão số 1 vào vịnh Bắc Bộ, dự báo mưa rất lớn

  • Thứ năm, 2/7/2026 15:54 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo mạnh lên thành bão số 1 trong đêm nay hoặc sáng mai, sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ. Từ đêm 3/7 đến ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 13h hôm nay (2/7), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Những giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km.

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Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 1.

Dự báo trong 24 giờ (tính từ 13h ngày 2/7), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ chậm lại, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục mạnh lên thành bão số 1.

Đến 13h chiều 3/7, tâm bão trên đất liền ven biển phía đông nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Trong chiều và đêm 13/7, bão số 1 sẽ vượt qua đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km. Đến 13h ngày 4/7, tâm bão trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ giảm nhẹ, khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Khoảng đêm 4/7, bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, giáp biên giới Việt - Trung, suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới. Vùng gió mạnh cấp 6 ảnh hưởng đến vùng ven biển miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ (gồm Hải Phòng, Quảng Ninh) có thể mưa từ 150-250mm, có nơi trên 350mm. Trong mưa bão có nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài cũng có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cập nhật tại địa chỉ hymetnet.gov.vn.

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https://tienphong.vn/dem-mai-bao-so-1-vao-vinh-bac-bo-du-bao-mua-rat-lon-post1856309.tpo

Theo Nguyễn Hoài/Tiền Phong

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