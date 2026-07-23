Bắt đầu triển khai đợt bay kiểm tra, chuẩn bị mở cửa trở lại sân bay Liên Khương

Theo kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận, việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn diễn ra liên tục từ ngày 23-28/7 để dự kiến sân bay hoạt động trở lại từ ngày 19/8.

Ngày 23/7, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương bắt đầu triển khai đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không sau thời gian nâng cấp hạ tầng.

Đây là bước nghiệm thu quan trọng trước khi cơ quan quản lý xem xét cấp phép đưa sân bay hoạt động trở lại, dự kiến từ ngày 19/8 tới.

Theo kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận, việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn diễn ra liên tục từ ngày 23 đến hết ngày 28/7.

Nội dung tập trung đánh giá toàn diện chất lượng vận hành của hệ thống thiết bị dẫn đường, đèn tín hiệu và các hạng mục kỹ thuật vừa được đầu tư, cải tạo nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn khai thác.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đóng cửa từ tháng 3-8/2026 để nâng cấp đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động du lịch của Lâm Đồng. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN.

Trong thời gian thực hiện bay hiệu chuẩn, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức điều hành bay, giám sát an ninh, an toàn và thực hiện các thủ tục chuyên ngành theo đúng quy định.

Theo đại diện đơn vị quản lý, kết quả của đợt bay hiệu chuẩn sẽ là căn cứ để Cục Hàng không Việt Nam đánh giá chất lượng hệ thống thiết bị, làm cơ sở xem xét cấp phép đưa công trình vào khai thác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.

Song song với quá trình nghiệm thu, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã phối hợp các hãng hàng không xây dựng kế hoạch khôi phục hoạt động khai thác từ ngày 19/8.

Dự kiến mỗi ngày sân bay sẽ phục vụ khoảng 36-40 lượt chuyến bay đi và đến, kết nối với các địa phương gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng.

Đối với các đường bay quốc tế, tuyến Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) dự kiến được khai thác trở lại với tần suất khoảng 8 lượt chuyến bay mỗi tuần.

Trong ngày đầu mở cửa khai thác sau nâng cấp, sản lượng phục vụ ước đạt khoảng 28 lượt chuyến bay.

Việc hoàn thành công tác bay hiệu chuẩn và chuẩn bị đưa hạ tầng mới vào khai thác được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực tiếp nhận các loại tàu bay hiện đại, đồng thời góp phần tăng chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng cũng như khu vực Tây Nguyên.

Trước đó ngày 21/7, phóng viên TTXVN đã thông tin Cảng Liên Khương hoạt động trở lại: Sẽ có ít nhất 6 tuyến bay nội địa, 1 tuyến quốc tế để Lâm Đồng bứt phá về du lịch. Theo đó từ ngày 19/8, Sân bay Liên Khương dự kiến khai thác bình quân 36-40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày, tăng gần 1.000 lượt khách so với thời điểm trước khi tạm đóng cửa. Riêng 4 tháng cuối năm 2026, lượng khách thông qua Cảng hàng không dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt.

Theo kế hoạch khai thác trở lại của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và AirAsia từ ngày 19/8 tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, các đường bay nội địa sẽ được khôi phục gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ, với tổng tần suất từ 36 đến 40 chuyến/ngày. Trong đó, các chặng Đà Lạt - TP.HCM và Đà Lạt - Hà Nội đều đạt 7-8 chuyến/ngày, giúp hành khách có nhiều lựa chọn về thời gian và hãng bay.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, Liên Khương còn tiếp tục khẳng định vai trò là cửa ngõ quốc tế của khu vực Tây Nguyên. Tuyến bay Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) sẽ được khai thác trở lại từ ngày 2/9 với 4 chuyến mỗi tuần.

Đồng thời, Lâm Đồng đang xúc tiến mở hoặc khôi phục nhiều đường bay quốc tế đến Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc), từng bước đưa Đà Lạt trở thành điểm đến quốc tế quanh năm.