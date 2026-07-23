Mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 23/7 đến ngày 25/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm; các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Từ chiều tối 24/7 đến ngày 25/7, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 23/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Từ ngày 24/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20-40 mm/24 h, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80 mm/24 h.

Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

"Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Từ đêm 25/7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Liên quan đến tình hình lũ trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm 23/7 đến 25/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông khu vực Bắc Bộ. (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội. Hiện nay, mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động 1.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Theo đó, từ 16h30 đến 21h30 ngày 23/7, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-15 mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bum Tở, Nậm Cuổi; Bum Nưa, Hua Bum, Lê Lợi, Mường Mô, Mường Tè, Nậm Hàng, Pa Ủ, Tà Tổng, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên có các xã, phường: Mường Pồn, Na Sang; Mường Tùng, Mường Lay, Quảng Lâm, Sín Chải, Tủa Thàng; Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Mùn, Mường Nhé, Mường Phăng, Mường Toong, Nà Tấu, Nậm Kè, Nậm Nèn, Pa Ham, Pu Nhi, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sính Phình, Tủa Chùa. Đối với tỉnh Sơn La là các xã, phường: Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường Lèo, Mường Sại, Quỳnh Nhai.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có các xã, phường: Liên Sơn, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Tân Pheo; Bao La, Cao Sơn, Đan Thượng, Hương Cần, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Hoa, Mường Thàng, Thanh Miếu, Việt Trì, Pà Cò, Sơn Đông, Tam Đảo, Tân Lạc, Tân Mai, Thọ Văn, Thung Nai, Tiền Phong, Toàn Thắng, Vân Sơn. Cùng với đó, tại tỉnh Lào Cai là các xã, phường: Nghĩa Đô, Thác Bà; Chấn Thịnh, Lùng Phình, Pha Long, Si Ma Cai, Yên Bình.

Các xã, phường thuộc tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Bắc Mê, Giáp Trung; Cán Tỷ, Hồ Thầu, Hồng Thái, Lao Chải, Linh Hồ, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Sơn, Ngọc Long, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Nông Tiến, Quản Bạ, Quang Bình, Thanh Thủy, Tiên Nguyên, Yên Hoa, Yên Nguyên, Yên Sơn, Yên Thành.

Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: Nam Cường, Phú Lương, Quảng Bạch, Thượng Minh; An Khánh, Ba Bể, Bạch Thông, Cao Minh, Đại Phúc, Đồng Hỷ, Ngân Sơn, Nghĩa Tá, Phú Lạc, Phúc Lộc, Quân Chu, Quang Sơn, Văn Hán, Văn Lăng, Vĩnh Thông, Vô Tranh, Yên Thịnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 15h ngày 22/7 đến 15h ngày 23/7, khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nậm Cuổi 120,4 mm, Bum Tở 104,6 mm (Lai Châu); Mường Mươn 186,4mm, Sín Chải 110,8 mm (Điện Biên); Cao Răm 117,4 mm (Phú Thọ); Thịnh Hưng 106,4 mm (Lào Cai); Giáp Trung 94,6 mm (Tuyên Quang); Mỹ Phương 102,1 mm (Thái Nguyên);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 23/7 và ngày 24/7, khu vực biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3 m.

Chiều tối 24/7, phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4 m.

Ngoài ra, đêm 23/7 và ngày 24/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển trên 2 m.

Cảnh báo, đêm 24/7 và ngày 25/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3m, biển động. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng cao 2-4 m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5 m, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ chiều tối 24/7 cấp 3.

Hiện đặc khu Phú Quý và trạm Huyền Trân có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.