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Xã hội

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

  • Thứ năm, 23/7/2026 17:52 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Ngày 23/7/2026, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 4.

Trong ngày làm việc thứ 4, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thảo luận về 5 nội dung, trong đó có Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Đề án Chiến lược An ninh quốc gia.

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Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

1. Buổi sáng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 5 nội dung:

(1) Chủ trương điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

(2) Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

(3) Đề án Chiến lược An ninh quốc gia.

(4) Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

(5) Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

2. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về 3 nội dung:

(1) Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

(2) Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

(3) Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ngày mai (24/7/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc Hội nghị.

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https://www.vietnamplus.vn/thong-cao-bao-chi-ve-ngay-lam-viec-thu-tu-hoi-nghi-lan-thu-ba-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-post1125877.vnp

TTXVN/Vietnamplus

Thông cáo báo chí Thông cáo báo chí

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