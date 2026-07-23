Đề xuất cấp 'luồng xanh' để dự án rạch Xuyên Tâm về đích sớm gần 1 năm

TP.HCM đang rà soát phương án rút ngắn tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2027, thay vì tháng 8/2028 theo hợp đồng.

Chiều 23/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Tại họp báo, ông Phạm Nhật Linh, Trưởng ban quản lý Dự án 3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM đã thông tin tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Đồng loạt triển khai 3 gói thầu

Ông Linh cho biết, TP.HCM đang xem xét rút ngắn tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm gần 1 năm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Theo đơn vị này, hợp đồng hiện quy định thời gian hoàn thành dự án vào tháng 8/2028. Thành phố đặt mục tiêu đưa công trình về đích cuối năm 2027. Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu đang rà soát tính khả thi, lập lại tiến độ thi công và đề xuất giải pháp để báo cáo UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận.

Ông Phạm Nhật Linh, Trưởng ban quản lý Dự án 3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM thông tin tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm. Ảnh: Phan Anh.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm hiện được chia thành ba gói thầu và triển khai đồng loạt.

Trong đó, gói XL-03 (đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, có chiều dài theo tim tuyến rạch khoảng 1,3km nằm trên địa bàn phường An Nhơn và phường Bình Lợi Trung) đã đạt khoảng 75% khối lượng.

Nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục còn lại, dự kiến thông xe kỹ thuật một bên tuyến trước ngày 2/9 và hoàn thành toàn bộ gói thầu tháng 11 năm nay.

Hai gói thầu còn lại là XL-01 (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn dài khoảng 2,9km nằm trên phường Gia Định và phường Bình Thạnh) và XL-02 (đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi, rạch Bình Triệu dài khoảng 4,5km nằm phường Bình Thạnh và phường Bình Lợi Trung), được triển khai sau khi tiếp nhận mặt bằng cuối tháng 6.

Hiện, các nhà thầu huy động nhiều mũi thi công, tập trung xử lý nền đất, đóng cọc, thi công kè và tiếp tục mở rộng mặt bằng để tăng sản lượng.

Đề xuất cấp phép "luồng xanh" cho dự án

Về công tác giải phóng mặt bằng, ông Linh cho hay, có 2.190 trường hợp bị ảnh hưởng có phương án bồi thường, gồm 897 trường hợp một phần và 1.293 toàn phần.

Công tác giải phóng đến cuối tháng 6/2026, phường Gia Định, Bình Thạnh đã hoàn thành 100% bàn giao mặt bằng; trước đó, phường An Nhơn hoàn thành 100% mặt bằng từ tháng 12/2025.

Riêng đối với phường Bình Lợi Trung hoàn thành 278/317 trường hợp, đạt khoảng 90%, chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Rạch Xuyên Tâm dài khoảng 8,9 km, đi qua các phường Gia Định, Bình Thạnh, An Nhơn và Bình Lợi Trung (thuộc địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp cũ). Từ lâu, đây được xem là một trong tuyến rạch ô nhiễm nhất ở TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM đã ra quyết định điều chỉnh ranh dự án Khu dân cư Thương mại Bình Hòa vào dự án Rạch Xuyên Tâm. Hiện nay, UBND phường Bình Lợi Trung phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh thực hiện các thủ tục để bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2026.

Để rút ngắn tiến độ, chủ đầu tư cho hay, sẽ đồng thời triển khai nhiều giải pháp như đẩy nhanh việc di dời hạ tầng kỹ thuật trong tháng 8, bổ sung máy móc, nhân lực, tăng số mũi thi công và chủ động nguồn vật liệu phục vụ xây dựng.

Theo Ban Quản lý dự án, hiện nay, việc vận chuyển vật tư (cát, đá, xi măng, bê tông, thép, cấu kiện đúc sẵn...), các phương tiện vận tải phục vụ thi công bị giới hạn thời gian (khung giờ từ sau 22h đến 5h sáng hôm sau), giới hạn tải trọng xe và một số tuyến đường giới hạn không cho phép xe tải lưu thông vào công trường.

Ban đề xuất Sở Xây dựng, Công an thành phố hỗ trợ cấp phép tạo “luồng xanh” giao thông ưu tiên cho phương tiện vận chuyển phục vụ thi công gói thầu được phép lưu thông trên một số tuyến đường cấm vào công trường và thêm khung giờ chạy vào ban ngày (trừ giờ cao điểm); có quy trình cho nhà thầu đăng ký đối với trường hợp xe vận chuyển vật liệu, thiết bị quá khổ vào công trường.

Hướng xử lý những nhà siêu nhỏ tại dự án Liên quan dự án này, phường Gia Định cũng thông tin hướng xử lý đối với những căn nhà siêu nhỏ. Trên địa bàn phường Gia Định, dự án có 869 trường hợp thuộc diện thu hồi đất. Qua rà soát 263 trường hợp giải tỏa một phần, phường có 214 trường hợp còn diện tích từ 9m2 trở lên và 49 trường hợp còn diện tích dưới 9m2, bao gồm cả những trường hợp có nguồn gốc là đất rạch. Trong 49 trường hợp này, 8 địa chỉ là đất trống, không có công trình xây dựng. 41 trường hợp còn lại có nhà ở hoặc công trình hiện hữu, người dân đang sử dụng để ở. UBND phường Gia Định cho biết, theo khoản 7, Điều 91, Luật Đất đai năm 2024, đối với phần diện tích còn lại sau thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa, nếu người sử dụng đất đồng ý, Nhà nước có thể thu hồi để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Đối với 41 trường hợp, theo quy định hiện hành, các công trình được giữ nguyên hiện trạng. Chính quyền địa phương chỉ xem xét giải quyết nhu cầu sửa chữa, cải tạo để bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt tối thiểu, không xem xét giải quyết xây dựng mới làm tăng diện tích, quy mô.