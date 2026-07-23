Áp thấp nhiệt đới tiếp tục đổi hướng, có khả năng mạnh lên thành bão

Đến 19h ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 150 km về phía Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h, có khả năng thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ, tiếp tục đổi hướng, sang hướng Tây Tây Bắc (trước đó là hướng Tây Bắc), di chuyển nhanh với tốc độ 25 km/h.

Hồi 19h ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (39-49 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Vị trí và dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Đến 19h ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 150 km về phía Bắc, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Sau đó, đến 19h ngày 25/7, bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20- 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48-72 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc, với tốc độ 15-20 km/h và cường độ có xu hướng giảm dần.

Do tác động của bão, từ chiều tối ngày 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng cao 3-5 m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.