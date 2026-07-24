Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại một số tuyến đường

Công an TP Hà Nội vừa có thông báo tạm cấm, hạn chế phương tiện tại một số tuyến đường từ hôm nay, 24/7, đến ngày 28/7.

Từ 20h ngày 26/7, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, phường Ba Đình, TP Hà Nội, diễn ra Chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường”, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trên một số tuyến đường.

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 9h ngày 24/7 đến 2h ngày 28/7.

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông. Ảnh minh họa.

Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tạm cấm các phương tiện lưu thông 1/2 (một nửa) tuyến đường Hoàng Diệu (chiều từ Hoàng Văn Thụ hướng về Điện Biên Phủ, đoạn tiếp giáp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, cụ thể từ ngã 3 Hoàng Diệu - Hoàng Văn Thụ đến ngã 4 Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ).

Hạn chế các phương tiện ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật), các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Phan Đình Phùng, bắc Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập và Điện Biên Phủ.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:​

Các phương tiện từ địa bàn phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam đi phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ đến đường Điện Biên Phủ chủ động rẽ trái đường Trần Phú - Kim Mã,… đi các hướng; ngược lại từ các hướng đến đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, chủ động chuyển hướng tại ngã 4 Hùng Vương - Phan Đình Phùng, rẽ trái Thanh Niên - Yên Phụ - Trần Nhật Duật,… hạn chế các phương tiện di chuyển vào tuyến Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Biểu và Quán Thánh.

Các phương tiện từ các hướng đến phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, ưu tiên di chuyển theo tuyến Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng,… và ngược lại theo tuyến Hai Bà Trưng - Lê Duẩn hoặc hai Bà Trưng – Nguyễn Khuyến – Văn Miếu – Quốc Tử Giám…

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, chấp hành theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Đề nghị Sở Xây dựng căn cứ thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, xe tham quan, du lịch, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.