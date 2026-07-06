Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 6/7 tại khu vực Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa tăng, một số nơi có thể xuất hiện mưa to cục bộ.

Theo dự báo, thời tiết miền Nam hôm nay 6/7 nắng nóng không quá gay gắt, tuy nhiên bầu không khí vẫn khá oi bức do độ ẩm cao và mây xuất hiện nhiều. Trong ngày, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhưng đến chiều tối và tối, mưa có xu hướng gia tăng rõ hơn, xuất hiện rải rác trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ phổ biến từ 23-26°C, trong khi nhiệt độ cao nhất dao động 30-33°C, có nơi trên 33°C. Mức nhiệt này không quá cực đoan nhưng kết hợp với độ ẩm cao dễ gây cảm giác oi nóng, nhất là vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 6/7: Chiều tối mưa dông, có nơi mưa to.

Gió tây nam cấp 2-3 tiếp tục hoạt động, có thể có mưa dông về chiều tối tại nhiều khu vực. Cơ quan khí tượng lưu ý trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, bởi đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xuất hiện bất ngờ trong thời gian ngắn.

Dự báo thời tiết tại TP.HCM hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM dao động từ 24-26°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33°C.

Dù nền nhiệt không quá cao, nhưng cảm giác oi nóng vẫn có thể xuất hiện trong khung giờ từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều, đặc biệt ở khu vực nội đô, nơi mật độ xây dựng lớn và mặt đường hấp thụ nhiệt mạnh.Mưa dông vào chiều tối có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là trong giờ tan tầm.

Một số tuyến đường trũng thấp ở TP.HCM có nguy cơ xảy ra ngập cục bộ nếu mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn. Vì vậy, người dân nên chủ động mang theo áo mưa, sắp xếp lịch trình hợp lý và theo dõi bản tin thời tiết cập nhật trong ngày.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Điểm đáng chú ý trong dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 6/7 là nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm mưa dông.

Những hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất và an toàn giao thông. Người dân được khuyến cáo hạn chế trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện, biển quảng cáo hoặc khu vực trống trải khi trời có dông.

Người dân Nam Bộ nên theo dõi sát thông tin thời tiết miền Nam hôm nay 6/7 để chủ động hơn trong sinh hoạt và đi lại. Những người làm việc ngoài trời hoặc nông dân tại các khu vực ngoại thành cần lưu ý thời điểm mưa dông có thể xuất hiện mạnh vào cuối ngày.

Bên cạnh đó, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông vẫn hiện hữu, do đó người dân không nên chủ quan và cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết mới nhất để có phương án ứng phó phù hợp.