Dự báo thời tiết miền Nam ngày 5/7: Chiều tối rải rác có mưa

Dự báo thời tiết miền Nam ngày 5/7, khu vực Nam Bộ ngày oi nóng, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa gia tăng trên diện rộng.

Dự báo thời tiết miền Nam ngày 5/7 cho thấy Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa tăng, có nơi mưa to cục bộ.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C, trong khi nhiệt độ thấp nhất dao động 23-26°C. Riêng TP.HCM có nền nhiệt 25-27°C đến 32-34°C, thời tiết oi nóng vào ban ngày và khả năng xuất hiện mưa dông mạnh vào chiều tối.

Dự báo thời tiết miền Nam ngày 5/7: Ngày oi nóng, chiều tối rải rác có mưa

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 5/7

Theo dự báo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Nam hôm nay 5/7 tại khu vực Nam Bộ phổ biến trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi trong ngày.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C. Mức nhiệt này khiến thời tiết vào trưa và đầu giờ chiều vẫn khá oi bức, đặc biệt tại các đô thị đông dân cư và khu vực có mật độ bê tông hóa cao.

Tuy nhiên, từ chiều tối đến tối, mưa có xu hướng gia tăng. Dự báo cho thấy mưa rào và dông rải rác sẽ xuất hiện ở nhiều nơi trên toàn khu vực Nam Bộ, trong đó cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam hoạt động với cường độ cấp 2-3, trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, dự báo thời tiết hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhưng mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và tối. Nhiệt độ thấp nhất tại thành phố dao động 25-27°C, còn nhiệt độ cao nhất ở mức 32-34°C. Với nền nhiệt này, người dân có thể cảm nhận rõ sự oi nóng trong khoảng thời gian từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều, nhất là tại khu vực trung tâm thành phố.

Về cuối ngày, TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, trong đó một số nơi có thể mưa to cục bộ, nguy cơ ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường trũng thấp, khu vực thoát nước chậm hoặc nơi đang thi công hạ tầng. Các quận, huyện vùng ven cũng cần lưu ý khả năng dông mạnh kèm gió giật.

Trong điều kiện thời tiết như hiện nay, người dân TP.HCM nên chủ động mang theo áo mưa, theo dõi dự báo ngắn hạn và sắp xếp lịch trình di chuyển phù hợp để tránh gặp mưa lớn vào giờ tan tầm.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong mưa dông ở Nam Bộ

Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt và đi lại, mưa dông tại Nam Bộ còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét đánh, và gió giật mạnh.

Ở các địa phương thuộc miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn cũng có thể khiến một số tuyến đường bị ngập nhanh, làm giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân sống gần sông, kênh rạch hoặc khu vực thấp trũng cần chú ý theo dõi diễn biến mưa để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Đối với sản xuất nông nghiệp, mưa dông trong mùa này có thể mang lại độ ẩm cần thiết cho cây trồng, nhưng nếu xuất hiện mưa lớn kéo dài hoặc gió mạnh, thiệt hại vẫn có thể xảy ra. Bà con cần kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước cho ruộng vườn, gia cố chuồng trại, đồng thời bảo vệ các thiết bị điện, máy bơm và vật dụng dễ bị ảnh hưởng bởi nước mưa.

Với hình thái ngày nắng, chiều tối mưa dông tiếp tục duy trì, người dân miền Nam hôm nay nên chủ động theo dõi thông tin thời tiết cập nhật trong ngày, đặc biệt là các bản tin mưa dông ngắn hạn.

Khi có mưa dông, người dân không nên trú dưới gốc cây lớn, gần cột điện, biển quảng cáo hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu. Nếu đang lưu thông trên đường mà gặp mưa lớn kèm sấm sét, nên tìm nơi an toàn để dừng nghỉ, không nên di chuyển qua vùng ngập.