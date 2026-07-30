Ôtô đấu đầu trên cầu Thăng Long, 2 tài xế mắc kẹt trong cabin

Sau cú tông trực diện trên cầu Thăng Long (Hà Nội), 2 tài xế ôtô mắc kẹt trong cabin được cảnh sát phá cửa, giải cứu đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn giữa 2 ôtô tải xảy ra khoảng 4h43 ngày 30/7, tại khu vực trụ 67 cầu Thăng Long, thuộc địa phận phường Phú Thượng, Hà Nội.

Thời điểm trên, anh Đỗ Hoàng Duy T. (SN 1988, trú tại tỉnh Khánh Hòa) lái xe tải mang BKS 49C-200.XX chạy theo hướng từ nội thành đi ngoại thành. Khi đến khu vực trụ 67, xe này va chạm với ô tô BKS 89H-083.XX do anh Bùi Văn H. (SN 1991, trú tại tỉnh Phú Thọ) cầm lái đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến cả 2 tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin, hai ô tô hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 3 xuất một xe chữa cháy, một xe cứu hộ, một xe chở phương tiện cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Đồng thời, Đội PCCC&CNCH khu vực 14 cũng điều động thêm một xe cứu nạn, một xe chỉ huy cùng 10 cán bộ chiến sĩ để chi viện.

Tại hiện trường, các lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu các nạn nhân. Đến 6h05 cùng ngày, lực lượng chức năng đưa được cả 2 tài xế ra ngoài an toàn và bàn giao cho cơ quan y tế đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

Hai tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm.

Để giải quyết sự cố và tránh ùn tắc cục bộ, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp với Công an phường Phú Thượng khám nghiệm hiện trường, rà soát và trích xuất camera hành trình cũng như camera khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng CSGT tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hạn chế phương tiện lên cầu.

Cơ quan chức năng đang chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với hai tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.