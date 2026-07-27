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Xã hội

Xe máy đi ngược chiều Vành đai 3, đấu đầu ôtô

  • Thứ hai, 27/7/2026 13:34 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Nam tài xế xe máy đi ngược chiều ở đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) và đâm trực diện ôtô di chuyển trên đường.

Sự việc xảy ra khoảng 0h05 ngày 27/7, tại vành đai 3 trên cao (qua số nhà 17 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Thời điểm trên, tài xế N.C.H (SN 1999, trú tại Thái Nguyên) điều khiển xe máy mang BKS 29AD-019.XX đi ngược chiều trên vành đai 3 trên cao, theo hướng Mai Dịch đi Khuất Duy Tiến.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Sau đó, xe máy của tài xế H. đâm vào ô tô con mang BKS 30F-432.XX do bà P.M.L (SN 1976, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Cú va chạm khiến tài xế H. bị thương, được đưa đi cấp cứu; cả hai phương tiện đều bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xế ô tô không phát hiện vi phạm; đối với tài xế H. đang chờ kết quả xét nghiệm từ cơ quan y tế.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

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Thanh Hà/Tiền Phong

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