TP.HCM sẽ triển khai cơ chế đặc thù để đẩy nhanh việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 31/2026 của Chính phủ do UBND TP.HCM vừa ban hành, việc khai thác nhà, đất dôi dư nhằm khai thác tối đa hiệu quả nguồn lực tài sản công, tránh lãng phí, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Thành phố sẽ công khai rộng rãi thông tin về các cơ sở nhà, đất dôi dư để doanh nghiệp và người dân có nhu cầu tham gia khai thác, đồng thời giám sát quá trình thực hiện.

TP.HCM sẽ cho thuê nhà, đất công dôi dư, không cần đấu giá, đấu thầu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch là việc khai thác nhà, đất dôi dư không phải thực hiện đấu giá, đấu thầu; không nhất thiết phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải đáp ứng yêu cầu phù hợp quy hoạch khi thực hiện việc khai thác.

Theo kế hoạch, tổ chức quản lý, kinh doanh nhà sẽ lập phương án quản lý, khai thác đối với từng cơ sở nhà, đất được giao quản lý; trong đó xác định danh mục nhà, đất bố trí sử dụng tạm thời, danh mục nhà, đất cho thuê theo từng phương thức và thời hạn cho thuê.

Trên cơ sở ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND cùng cấp, tổ chức quản lý, kinh doanh nhà thực hiện việc quản lý, khai thác. Thẩm quyền phê duyệt do Chủ tịch UBND thành phố hoặc cấp xã theo thẩm quyền.

Đơn giá cho thuê nhà được xác định theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Nghị quyết 31. Thời hạn cho thuê tối đa là 10 năm và được gia hạn không khống chế số lần nếu đáp ứng điều kiện quy định.

Thông tin về các cơ sở nhà, đất cho thuê và giá niêm yết hoặc giá sàn sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức quản lý, kinh doanh nhà, tại vị trí nhà, đất cho thuê.

Đồng thời, thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của TP.HCM, trang thông tin điện tử của tổ chức quản lý, kinh doanh nhà và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có).

Bên cạnh việc khai thác thông qua cho thuê, TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; ưu tiên chuyển đổi công năng để bố trí sử dụng vào mục đích y tế, giáo dục, văn hóa và các mục đích công cộng khác.

Kế hoạch cũng giao Sở Nội vụ tham mưu UBND TP.HCM xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện (KPI); trong đó lấy kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Vừa qua, UBND TP.HCM đề xuất phương án sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất là tài sản công trên địa bàn. Đối với nhóm nhà, đất dôi dư phát sinh sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thành phố ban hành quyết định xử lý 212/296 cơ sở. Thời gian qua, nhiều trụ sở không còn nhu cầu sử dụng đã được chuyển đổi công năng phục vụ lĩnh vực giáo dục và y tế. Tuy nhiên, việc xử lý quỹ tài sản này vẫn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, nhiều cơ sở có hồ sơ pháp lý phức tạp hoặc nguồn gốc lịch sử kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý. Để tháo gỡ vướng mắc, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 31/2026, bổ sung cơ chế đặc thù trong quản lý và khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.