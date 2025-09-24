Diễn biến mới nhất vụ xây nhà nhầm trên đất người khác ở TP.HCM

Tại buổi làm việc với chính quyền địa phương, hai bên gia đình có liên quan thỏa thuận cho thời gian 45 ngày để thuê “thần đèn” đến di dời công trình nhà xây nhầm trên đất.

Chiều 24/9, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Dương Thái Khanh, Phó chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp (TP.HCM), cho biết chiều nay phường đã tổ chức buổi làm việc với đại diện hai chủ đất có liên quan.

Căn nhà xây nhầm toàn bộ trên đất người khác.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã ký vào biên bản. Theo đó, người xây nhà nhầm đất được chủ đất đồng ý cho thời gian thêm 45 ngày để thuê công ty dịch vụ di dời công trình (còn gọi là “thần đèn”) đến di dời công trình về đúng vị trí đất.

Trước đó, ngày 19/9, phường Chánh Hiệp tiếp nhận đơn liên quan đến vụ việc người phụ nữ tố bị hàng xóm xây nhà nhầm trên đất của mình. Ngày 20/9, phường đã gửi giấy mời đại diện hai hộ gia đình đến làm việc vào chiều ngày 24/9.

Con hẻm nhỏ thuộc nhánh đường ĐX.066, lối vào khu đất bị xây nhầm.

Trong chiều 24/9, phóng viên đã trở lại khu vực xảy ra sự việc hy hữu trên để ghi nhận. Tại đây, hiện trạng căn nhà đang được giữ nguyên.

Theo quan sát, con hẻm nhỏ thuộc nhánh đường ĐX.066 có nhiều thửa đất được phân lô, trong đó thửa đất của gia đình chị Võ Thu Thảo nằm gần cuối cùng với diện tích hơn 71 m2 (ngang 4,9 m, dài gần 15 m), thuộc thửa đất số 813, tờ bản đồ số 82. Thửa đất của nhà hàng xóm rộng hơn 190 m2, thuộc thửa đất số 814, tờ bản đồ số 82.

Thay vì xây dựng đúng vị trí thửa đất của mình, chủ thửa đất 814 đã trừ toàn bộ diện tích đất của nhà mình để làm sân và mái che, còn căn nhà ở thì được xây hoàn toàn trên đất của bà Thảo (chủ đất thửa 813) nằm ngay sát bên.