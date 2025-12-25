Ông Bùi Thanh Nhân làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Sáng 25/12, Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, TP.HCM.

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, giữ nhiệm vụ Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM. Ảnh: Hoàng Triều.

Tại Đại hội đã công bố quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Ban Chấp hành LĐLĐ TP.HCM có 65 thành viên, trong đó ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, là Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.

10 Phó chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khóa I, gồm Ông Võ Khắc Thái (giữ nhiệm vụ Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM), ông Phạm Trọng Nhân, ông Lê Văn Hòa, bà Nguyễn Kim Loan, ông Đặng Trung Dũng, bà Lê Thị Kim Thúy, ông Phạm Chí Tâm, ông Phùng Thái Quang, ông Nguyễn Bá Hùng, ông Nguyễn Tấn Đạt.

Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP.HCM gồm 15 thành viên, trong đó ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, được chỉ định là Chủ nhiệm Ủy ban.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khẳng định việc hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, tạo không gian phát triển mới với sự hội tụ của 3 cực kinh tế năng động.

Ông Khang đề nghị LĐLĐ TP.HCM cần tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Đồng thời, LĐLĐ TP.HCM cần đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới nội dung phù hợp thực tiễn và chủ động tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại.