TP.HCM giải thể Thanh tra Sở Xây dựng

  • Thứ sáu, 28/11/2025 17:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định giải thể Thanh tra Sở Xây dựng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Sau khi giải thể, toàn bộ trụ sở làm việc, tài sản và phương tiện của Thanh tra Sở sẽ do Sở Xây dựng TP.HCM tiếp nhận. Đồng thời, Sở có trách nhiệm phối hợp với Công an TP.HCM thực hiện thủ tục thu hồi con dấu của Thanh tra Sở theo quy định.

Thanh tra So Xay dung anh 1

TP.HCM từng xuất hiện nhiều điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: Duy Phương.

Về phương án nhân sự, Sở sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ vào các vị trí việc làm phù hợp tại các phòng chuyên môn hoặc Phòng Kiểm tra chuyên ngành. Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ hỗ trợ Sở Xây dựng trong quá trình chuyển đổi mô hình, xác định biên chế và vị trí việc làm mới.

Trước đó, từ ngày 1/7, Sở Xây dựng tổ chức lại Phòng Kiểm tra chuyên ngành. Đơn vị này quy tụ hơn 900 nhân sự, thuộc lực lượng thanh tra xây dựng của TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Trong bối cảnh cấp huyện chấm dứt hoạt động thí điểm, dẫn đến việc giải thể các Đội quản lý trật tự đô thị và thanh tra chuyên ngành xây dựng, UBND TP.HCM đã chỉ đạo tăng cường nhân lực về cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo này, Sở Xây dựng đề xuất biệt phái hơn 500 nhân sự từ Phòng Kiểm tra chuyên ngành xuống UBND các phường, xã và đặc khu trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự xây dựng.

Giữ lại 4 biệt thự khu đất vàng Lý Thái Tổ ở TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM đề xuất xây công viên công cộng và Đài tưởng niệm Covid-19 tại khu đất "vàng" số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, trước đây thuộc Quận 10).

06:03 18/11/2025

Sở Xây dựng Lâm Đồng nói về vụ 'giáo viên' dạy lái xe trượt kiểm tra

Liên quan thông tin nhiều 'giáo viên' rớt kỳ kiểm tra lái xe, lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đó là học viên kiểm tra để cấp giấy chứng nhận giáo viên, chứ chưa phải giáo viên chính thức.

20:13 11/11/2025

Sẽ đồng loạt khởi công 4 dự án giải tỏa 'nút cổ chai' cửa ngõ TP.HCM

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết các đơn vị đang phấn đấu, đảm bảo sẽ khởi công đồng loạt 4 dự án BOT cửa ngõ của thành phố vào quý II/2026.

17:31 31/10/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

    Chay lon kho hang o TP.HCM hinh anh

    Cháy lớn kho hàng ở TP.HCM

    28 phút trước 18:33 28/11/2025

    0

    Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại kho hàng trong hẻm 90, đường 100, phường Tăng Nhơn Phú (khu vực trước đây thuộc TP Thủ Đức).

    Oto 5 cho chay tro khung o TP.HCM hinh anh

    Ôtô 5 chỗ cháy trơ khung ở TP.HCM

    32 phút trước 18:29 28/11/2025

    0

    Chiếc ôtô đỗ trong garage thì bất ngờ bốc cháy. Dù được các nhân viên nhanh chóng sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng khi được đưa ra khỏi garage nhưng đã bị cháy rụi.

