TP.HCM giải thể Thanh tra Sở Xây dựng

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định giải thể Thanh tra Sở Xây dựng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Sau khi giải thể, toàn bộ trụ sở làm việc, tài sản và phương tiện của Thanh tra Sở sẽ do Sở Xây dựng TP.HCM tiếp nhận. Đồng thời, Sở có trách nhiệm phối hợp với Công an TP.HCM thực hiện thủ tục thu hồi con dấu của Thanh tra Sở theo quy định.

TP.HCM từng xuất hiện nhiều điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: Duy Phương.

Về phương án nhân sự, Sở sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ vào các vị trí việc làm phù hợp tại các phòng chuyên môn hoặc Phòng Kiểm tra chuyên ngành. Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ hỗ trợ Sở Xây dựng trong quá trình chuyển đổi mô hình, xác định biên chế và vị trí việc làm mới.

Trước đó, từ ngày 1/7, Sở Xây dựng tổ chức lại Phòng Kiểm tra chuyên ngành. Đơn vị này quy tụ hơn 900 nhân sự, thuộc lực lượng thanh tra xây dựng của TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Trong bối cảnh cấp huyện chấm dứt hoạt động thí điểm, dẫn đến việc giải thể các Đội quản lý trật tự đô thị và thanh tra chuyên ngành xây dựng, UBND TP.HCM đã chỉ đạo tăng cường nhân lực về cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo này, Sở Xây dựng đề xuất biệt phái hơn 500 nhân sự từ Phòng Kiểm tra chuyên ngành xuống UBND các phường, xã và đặc khu trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự xây dựng.