Ban Bí thư TW Đảng điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 tỉnh, thành

Trong tuần (từ 5 đến 10/1), tại Quảng Ngãi, Lai Châu, Lạng Sơn và thành phố Huế đã diễn ra các Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Quốc Huy và Thái Thanh Bình. Ảnh: Báo Quảng Ngãi.

Chiều 5/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Quảng Ngãi, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 2594-QĐNS/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố Quyết định số 2595-QĐNS/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định cho ông Vũ Hoàng Anh.

Ngày 6/1, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Vũ Hoàng Anh, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thôi giữ chức Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao các quyết định của Ban Bí thư cho hai tân Phóbí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Vinh. Ảnh: Báo Lai Châu

Sáng 7/1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Lai Châu, hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thôi tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Hồ Thị Thu Hằng (trái), bà Phạm Thị Minh Huệ (phải) nhận quyết định và hoa chúc mừng của lãnh đạo hai địa phương.

Chiều cùng ngày, tại TP. Huế, Thành ủy Huế phối hợp Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo các quyết định của Ban Bí thư, bà Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Thành ủy Huế và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.