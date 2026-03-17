Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hầm chui cao tốc

  • Thứ ba, 17/3/2026 07:11 (GMT+7)
Chính quyền xã Nam Gianh (Quảng Trị) thông báo tìm cha mẹ ruột cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, được người dân phát hiện dưới hầm chui cao tốc.

UBND xã Nam Gianh (tỉnh Quảng Trị) vừa phát thông báo tìm cha, mẹ ruột cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở địa phương.

Bé trai sơ sinh khoảng 3-5 ngày tuổi bị bỏ rơi dưới hầm chui cao tốc ở Quảng Trị.

Theo đó, khoảng 13h ngày 16/3, ông Nguyễn Thái Tám và bà Lê Thị Thu Hà (trú tại thôn Vĩnh Phước, xã Nam Gianh) trong lúc đi làm về phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Thời điểm này, bé trai được đặt nằm trong chiếc giỏ nhựa màu đỏ, đặt dưới đoạn hầm chui dân sinh thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua thôn Vĩnh Phước (xã Nam Trạch).

Sau đó, ông Tám và bà Hà đưa cháu bé về nhà chăm sóc tạm thời và trình báo sự việc cho UBND xã Nam Gianh cùng công an xã. Tiếp nhận thông tin, UBND xã Nam Gianh và công an xã cử cán bộ phối hợp với ban cán sự thôn thực hiện lập biên bản ghi nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, cháu bé có trọng lượng khoảng 3,3 kg, ước tính 3-5 ngày tuổi. Tình trạng sức khỏe của cháu bé ổn định, không phát hiện thương tích trên cơ thể. Các vật dụng đi kèm gồm một hộp sữa bột, một bình sữa, một chiếc chăn nhỏ màu vàng nhạt cùng một số quần áo, bỉm tã sơ sinh.

UBND xã Nam Gianh thông báo, nếu ai là cha, mẹ ruột hoặc người thân thích của cháu bé, đề nghị liên hệ với UBND xã Nam Gianh để làm thủ tục nhận con theo quy định. Trường hợp sau 7 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà không có người đến nhận, UBND xã Nam Gianh sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan cho trẻ theo quy định của pháp luật.

Cách đây hai ngày, trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Công an xã Hòa An (tỉnh Tuyên Quang) cũng nhận được tin báo của người dân phát hiện một giỏ nhựa màu xanh đặt tại rãnh mương ven đường thuộc thôn Làng Mạ, bên trong có một trẻ sơ sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền thôn kiểm tra và đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã để thăm khám, chăm sóc. Qua kiểm tra, cháu bé là nam, nặng khoảng 3,3 kg, sức khỏe ổn định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, công an xã bàn giao cháu bé cho UBND xã Hòa An để thực hiện các bước chăm sóc theo quy định.

Bảo Thiên/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

