Cháy lớn rừng phòng hộ ven biển ở Quảng Ngãi

Chiều 7/6, lãnh đạo xã Mỏ Cày (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại khu rừng phi lao phòng hộ ven biển ở khu vực giáp ranh giữa thôn Minh Tân Bắc và thôn 4. Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, song lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước, dập tàn để ngăn lửa bùng phát trở lại.