Cháy lớn rừng phòng hộ ven biển ở Quảng Ngãi

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Chiều 7/6, lãnh đạo xã Mỏ Cày (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại khu rừng phi lao phòng hộ ven biển ở khu vực giáp ranh giữa thôn Minh Tân Bắc và thôn 4. Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, song lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước, dập tàn để ngăn lửa bùng phát trở lại.
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Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa bất ngờ bùng phát tại khu rừng phi lao phòng hộ ven biển.
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Do thời tiết nắng nóng kéo dài, lớp thực bì khô dày dưới tán rừng cùng gió lớn đã khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.
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Từ xa, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, bao trùm một vùng rừng ven biển. Ảnh: Đồng Lâm - Minh Hiếu.
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Ghi nhận của PV, khu vực xảy ra cháy nằm cạnh một bãi rác, ngọn lửa đã lan sang đốt cháy lượng lớn rác thải.
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Nhận được tin báo, chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng dân quân, công an, kiểm lâm cùng người dân tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.
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Tuy nhiên, địa hình khu vực xảy ra cháy phức tạp, thực bì dày, cộng với thời tiết nắng gắt và gió mạnh khiến công tác khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Đám cháy liên tục bùng phát và lan sang các khu vực lân cận.
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Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp dập lửa. Ảnh: Đồng Lâm - Minh Hiếu
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Sau nhiều giờ nỗ lực khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa và liên tục phun nước làm mát, đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Dù vậy, tại một số điểm vẫn còn khói và than âm ỉ nên các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, phun nước để bảo đảm lửa được dập tắt hoàn toàn.
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Ông Tạ Công Khiết - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an, dân quân và người dân địa phương khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy.
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Theo ông Khiết, đến nay đám cháy đã được khoanh vùng, khống chế hoàn toàn, không để lửa lan sang các khu vực lân cận. Sau khi dập tắt đám cháy, các lực lượng chức năng đang sử dụng phương tiện cơ giới kiểm tra toàn bộ đường băng cản lửa, rà soát các vị trí có nguy cơ cháy âm ỉ để xử lý kịp thời.
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“Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra hiện trường, khắc phục hậu quả và sẽ thống kê đầy đủ thiệt hại sau khi hoàn tất công tác rà soát. Đồng thời duy trì trực tại hiện trường để xử lý kịp thời nếu có nguy cơ cháy bùng phát trở lại”, ông Khiết nói thêm.
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Cơ quan chức năng đang thống kê diện tích rừng bị ảnh hưởng, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Được biết, khu vực xảy ra cháy là rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là rừng phi lao được trồng từ hàng chục năm trước. Đây là vành đai xanh có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chắn gió, ngăn cát bay, cát lấn, bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư ven biển.
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