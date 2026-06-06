Cháy ngùn ngụt xưởng gỗ tại làng nghề

Theo thông tin từ công an TP Hà Nội, hồi 19h39 ngày 5/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy công an thành phố nhận tin báo cháy xưởng gỗ tại làng nghề Liên Hà (xã Ô Diên, Hà Nội).

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17, số 23 và số 24 với 6 xe chữa cháy cùng 36 cán bộ chiến sĩ, xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng và trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác CC&CNCH.

Sau khoảng 4 phút từ khi nhận tin báo, lực lượng, phương tiện tại địa điểm trực số 2 thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 24 đã tiếp cận hiện trường.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, đám cháy tại nhà xưởng tạm có kết cấu khung thép mái tôn đã phát triển, chứa nhiều đồ vật dễ cháy, sản sinh ra nhiều khói khí độc.

Chỉ huy chữa cháy đã triển khai các mũi chiến đấu trinh sát, tìm kiếm người bị nạn, khai thác nguồn nước tại chỗ để ngăn chặn cháy lan và dập tắt đám cháy.

Các lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, giữ an ninh trật tự, huy động phương tiện chữa cháy tại chỗ, máy xúc hỗ trợ công tác CC&CNCH, đặc biệt là lực lượng tại chỗ đã sử dụng máy bơm, xe téc nước, nguồn nước đã được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy.

Xe cảnh sát vào khu vực cháy. Ảnh: VOV.

Sau một thời gian tổ chức chữa cháy, với sự phối hợp của chính quyền địa phương, công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân phòng, an ninh trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân, đến 20h đám cháy được khống chế, ngăn chặn cháy lan sang các nhà xung quanh.

Khoảng 20h30, đám cháy được dập tắt, các đơn vị tiếp tục thoát khói, làm mát và rà soát hiện trường.

Các lực lượng đã nhanh chóng, kịp thời tổ chức chữa cháy, không để cháy lan, bảo vệ được một phần nhà xưởng bị cháy, hàng nghìn mét vuông các nhà xưởng lân cận.

Thông tin ban đầu, nhà bị cháy có diện tích khoảng 120 m2, đám cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ việc được điều tra, xác minh làm rõ.