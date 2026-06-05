Sét đánh gây cháy rừng ở Vườn quốc gia Cúc Phương

Sét đánh tại khu vực xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, thuộc lâm phận Vườn Quốc gia Cúc Phương đã gây ra một vụ cháy rừng, ước tính thiệt hại khoảng 0,8 ha.

Vụ cháy rừng xảy ra chiều tối 3/6 tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương, đám cháy bùng lên vào lúc 17h30 chiều 3/6 trên địa bàn xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, thuộc lâm phận Vườn quốc gia Cúc Phương quản lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương khẩn trương huy động lực lượng kiểm lâm, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị, chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm Yên Thủy, các lực lượng vũ trang và nhân dân vùng đệm tổ chức tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra đám cháy nằm trên đỉnh núi, địa hình phức tạp, núi đá dựng đứng, trời tối, không có đường mòn lên. Để đảm bảo an toàn tính mạng người tham gia chữa cháy, Ban chỉ huy quyết định dùng Flycam quan sát đám cháy, nhận định tình hình để đưa phương án xử lý phù hợp.

Qua hình ảnh ghi nhận thực tế tại hiện trường và thiết bị bay Flycam thì điểm cháy ban đầu trên đỉnh núi đá vôi là điểm cháy nhỏ, sau cháy lan dần xuống sườn núi. Đến 21h cùng ngày, đám cháy giảm dần, không còn khả năng cháy lan, chỉ còn một vài đốm lửa tại các gốc cây mục, xác định sẽ tự tắt.

Đến 23h cùng ngày sau khi không phát hiện có điểm cháy mới, các đốm lửa giảm dần, lực lượng chữa cháy rút khỏi hiện trường, chỉ còn lại 10 người bám chân núi trực theo dõi diễn biến đến sáng ngày 4/6 không phát hiện các điểm cháy mới. Đến 7h30 sáng 4/6, xác định đám cháy đã tắt hoàn toàn.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương, qua kiểm tra hiện trường và ảnh UAV chụp ở thời điểm 7h30 sáng 4/6, diện tích ảnh hưởng bởi cháy rừng ước khoảng 0,8 ha.

Vật liệu cháy chủ yếu là các loại cây lau, le le. Hiện trạng sau cháy cho thấy lửa không cháy đồng nhất trên toàn bộ diện tích, mà cháy lan theo từng đám, từng vệt, mức độ tác động không đồng đều.

Nhiều cây gỗ, cây bụi và thảm thực vật vẫn còn tồn tại xen kẽ trong khu vực bị ảnh hưởng, hoàn toàn có khả năng phục hồi.

Nguyên nhân ban đầu xác định là sét đánh. Thời điểm trước khi xảy ra đám cháy, trên địa bàn xã Yên Trị xảy ra dông lốc lớn kèm sấm sét dữ dội.