Gần 5 ha rừng tràm ở An Giang cháy rừng rực hơn một ngày

Ngày 26/4, thông tin từ Ban CHQS xã Cô Tô, tỉnh An Giang , lực lượng quân sự địa phương đã phối hợp công an, kiểm lâm và các lực lượng tại chỗ khống chế thành công vụ cháy tại rừng Tràm Bình Minh, không để lửa lan rộng, đảm bảo an toàn địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h35 phút ngày 24/4, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng Tràm Bình Minh (tổ 12, ấp Tân Thạnh, xã Cô Tô). Ngay sau khi nhận tin báo, Ban CHQS xã Cô Tô huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai phương án chữa cháy.

Tổng cộng 129 người tham gia dập lửa, trong đó lực lượng quân sự xã có 38 cán bộ, chiến sĩ giữ vai trò nòng cốt. Các lực lượng tổ chức mở đường băng cản lửa, khoanh vùng đám cháy, ngăn cháy lan sang khu vực rừng lân cận.

Suốt nhiều giờ, lực lượng chức năng bám trụ tại hiện trường, phối hợp vận hành máy bơm, máy chữa cháy và sử dụng các dụng cụ thủ công để khống chế đám cháy.

Sau đó, lực lượng quân sự tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương bơm nước vào hệ thống kênh nội đồng, đồng thời duy trì trực gác, xử lý các điểm cháy âm ỉ. Đến sáng 25/4, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy ước thiệt hại khoảng 4-5ha rừng tràm và thực bì, may mắn không gây thiệt hại về người. Theo Ban CHQS xã Cô Tô, việc kịp thời huy động lực lượng, chủ động xử lý tình huống đã góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, giữ vững an ninh, an toàn địa bàn.

