Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, nhiều người bị thương

Tối 8/6, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ trong điều kiện thời tiết mưa lớn, đường trơn trượt làm nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hùng Vương/VOV.

Khoảng 19h30 ngày 8/6, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện, gồm 3 xe chở khách, công nhân và xe tải, khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc thì xảy ra va chạm tại Km35, khu vực gần nút giao IC9 kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng các đơn vị y tế khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, đơn vị đã điều động ít nhất 8 xe cứu thương đến hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Trong số này, 6 xe của bệnh viện và 2 xe từ các phòng khám được huy động từ 3 hướng khác nhau nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường.

Tại hiện trường, một số hành khách bị mắc kẹt trên xe khách do phần khoang lái bị biến dạng nghiêm trọng sau cú va chạm. Lực lượng chức năng tổ chức giải cứu các nạn nhân và phân luồng giao thông qua khu vực.

Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ ùn tắc cục bộ nhiều giờ.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến nhiều người bị thương. Ảnh: VOV.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có chiều dài hơn 40 km, trong đó khoảng 29 km đi qua địa phận tỉnh Phú Thọ và hơn 11 km thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực trung du miền núi phía Bắc với hệ thống cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.