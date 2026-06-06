Nam thanh niên đi xe máy tốc độ cao, tông vào ôtô tử vong

Tối 5/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp xác minh, làm rõ vụ tai nạn khiến anh N.N.P.Q (SN 1997, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) tử vong.

Theo đó, khoảng 18h46 cùng ngày, anh Q điều khiển xe máy Exciter lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, hướng từ ngã tư Biển Hồ về xã Biển Hồ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong.

Khi đến trước số nhà 150 đường Tôn Đức Thắng (thuộc tổ 8, phường Thống Nhất) xe máy của anh Q chạy với tốc độ cao, va chạm ôtô do bà P.T.Q (SN 1972, trú phường Thống Nhất) điều khiển từ trong hẻm đi ra hướng về phía ngã tư Biển Hồ.

Vụ tai nạn khiến anh Q bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện.

Qua kiểm tra ban đầu, bà Q có giấy phép lái xe theo quy định và không có nồng độ cồn.