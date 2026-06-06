Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nam thanh niên đi xe máy tốc độ cao, tông vào ôtô tử vong

  • Thứ bảy, 6/6/2026 05:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 5/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp xác minh, làm rõ vụ tai nạn khiến anh N.N.P.Q (SN 1997, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) tử vong.

Theo đó, khoảng 18h46 cùng ngày, anh Q điều khiển xe máy Exciter lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, hướng từ ngã tư Biển Hồ về xã Biển Hồ.

tai nan giao thong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong.

Khi đến trước số nhà 150 đường Tôn Đức Thắng (thuộc tổ 8, phường Thống Nhất) xe máy của anh Q chạy với tốc độ cao, va chạm ôtô do bà P.T.Q (SN 1972, trú phường Thống Nhất) điều khiển từ trong hẻm đi ra hướng về phía ngã tư Biển Hồ.

Vụ tai nạn khiến anh Q bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện.

Qua kiểm tra ban đầu, bà Q có giấy phép lái xe theo quy định và không có nồng độ cồn.

5 ôtô tông liên hoàn trên đường phố Hà Nội

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ôtô xảy ra chiều 24/5 trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua xã Quang Minh, Hà Nội, theo hướng đi sân bay Nội Bài.

06:28 25/5/2026

Nguyên nhân vụ xe đầu kéo tông ôtô chở nhà trai đi xin cưới ở Hà Tĩnh

Cục CSGT (Bộ Công an) chỉ ra nguyên nhân ban đầu vụ xe đầu kéo lao vào ôtô khách chở đại diện họ nhà trai đi bàn chuyện cưới hỏi ở Hà Tĩnh, khiến 3 người bị thương.

14:19 14/5/2026

Khiêng ôtô cứu nữ sinh mắc kẹt dưới gầm xe

Một nữ sinh lớp 8 đi xe đạp điện ở Lâm Đồng bị ôtô tông, mắc kẹt dưới gầm xe, sau đó nhiều người dân cùng nhau khiêng ôtô để giải cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

17:03 8/5/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/nam-thanh-nien-di-xe-may-exciter-toc-do-cao-tong-vao-o-to-bi-tu-vong-post1849206.tpo

Theo Tiền Lê/Tiền Phong

tai nạn giao thông Gia Lai xe máy tông ôtô tai nạn tử vong

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý