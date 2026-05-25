5 ôtô tông liên hoàn trên đường phố Hà Nội

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ôtô xảy ra chiều 24/5 trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua xã Quang Minh, Hà Nội, theo hướng đi sân bay Nội Bài.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: VTC News.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, ôtô mang BKS 37K-625.XX do tài xế N.Đ.V. (SN 1992, quê Thanh Hóa) cầm lái, chạy theo hướng từ trung tâm Hà Nội đi sân bay Nội Bài.

Khi đến Km7+312 đường Võ Văn Kiệt, xe này bất ngờ va chạm liên hoàn 4 ôtô chạy phía trước.

Vụ va chạm khiến 5 phương tiện bị móp méo phần đầu và đuôi. Rất may, không có thương vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 15 cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, xử lý vụ việc và làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Cách nay không lâu, đường Vành đai 3 trên cao theo chiều từ Hà Nội đi Nội Bài, đoạn qua phường Phú Thượng, cũng xảy ra 2 vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều ôtô.

Cụ thể, khoảng 10h15 ngày 5/5, hai vụ va chạm xảy ra gần khu vực đầu cầu Thăng Long. Tại hiện trường, hàng loạt phương tiện hư hỏng. Trong đó, chiếc Honda City màu trắng mang BKS 88A-531.xx bị biến dạng phần đầu sau va chạm xe Howo.

Sau vụ tai nạn, nhiều người dân phá cửa, cố gắng kéo nam tài xế từ ghế lái qua cửa kính chắn gió. Tài xế trèo được ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo trước sự mừng rỡ của mọi người.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên ôtô con bị thương nhẹ. Các nạn nhân sau đó được lực lượng CSGT cùng người dân hỗ trợ đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.