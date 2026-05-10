Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

  • Chủ nhật, 10/5/2026 15:55 (GMT+7)
  • 15:55 10/5/2026

Ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, lưu lượng phương tiện đông khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều.

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và 3 ôtô xảy ra trên tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến nhiều phương tiện hư hỏng, giao thông qua khu vực xã Gia Phú (Lào Cai) ùn tắc kéo dài.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 10/5, tại Km227+500 hướng trái tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xảy ra vụ va chạm giữa xe khách BKS 29K-023.xx cùng các ôtô mang BKS 24B-005.xx, 29H-810.xx và 29F-059.xx.

Tai nan lien hoan anh 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng cả 4 phương tiện đều bị hư hỏng. Thiệt hại về hạ tầng giao thông đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, lưu lượng phương tiện đông khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đội 1, Phòng 6, Cục CSGT đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đơn vị vận hành bảo trì tuyến cao tốc cùng lực lượng cứu hộ cũng triển khai cẩu kéo phương tiện, giải phóng hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/tai-nan-lien-hoan-tren-cao-toc-noi-bai-lao-cai-post1842095.tpo

Văn Đức - Thành Đạt/Tiền Phong

Tai nạn liên hoàn Tai nạn liên hoàn

    Đọc tiếp

    Bon tran dong dat lien tiep tai Quang Ngai hinh anh

    Bốn trận động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi

    1 giờ trước 15:49 11/5/2026

    0

    Sáng 11/5, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất ghi nhận 4 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Ri, Măng Đen, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý