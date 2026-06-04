Đại hội XIV Công đoàn: Bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIV

Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu 150 người để bầu lấy 135 người vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIV. Dự kiến, Ban chấp hành khóa XIV sẽ ra mắt vào sáng 5/6.

Chiều 4/6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành công tác nhân sự. Các đại biểu được nghe trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIV; hướng dẫn thảo luận tại đoàn về nhân sự tại các đoàn đại biểu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII cho biết Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 có 4 yêu cầu: Xây dựng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng; có trình độ, năng lực và uy tín, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, bản lĩnh và uy tín; đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh việc bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV phải coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Ảnh: PV/Vietnam+.

Việc bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV phải coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, những nơi cần cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành nhưng chưa lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì để lại để bố trí khi có nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, bổ sung trong nhiệm kỳ.

Cấu tạo Ban Chấp hành khóa XIV phải kế thừa những yếu tố hợp lý trong cơ cấu Ban Chấp hành khóa XIII, có sự điều chỉnh, bổ sung, đổi mới theo hướng phát triển phù hợp với tình hình mới, đảm bảo đại diện của công đoàn các cấp, các thành phần kinh tế, theo ngành nghề, địa phương, lĩnh vực, kết hợp hài hòa giữa 3 độ tuổi, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Bám rất sát các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, quy định của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Căn cứ Kết luận 126 của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 có 145 đồng chí, giảm 32 so với nhiệm kỳ XIII là 177 đồng chí.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, trên cơ sở cơ cấu, số lượng của Ban Chấp hành khóa XIV nêu trên, với số lượng là 145 ủy viên, tại Đại hội chúng tôi chuẩn bị để bầu 135 ủy viên. 10 ủy viên còn khuyết là do các địa phương, các đơn vị, các cơ quan, kể cả ở Trung ương, cấp tỉnh và cơ sở chưa có nhân sự phù hợp để giới thiệu lần này.

"Ban chấp hành giữ lại cơ cấu để kiện toàn trong nhiệm kỳ. Để đảm bảo số dư trên 10% theo quy định, phương án chuẩn bị tại Đại hội sẽ lựa chọn, giới thiệu 150 người để bầu lấy 135 người. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII báo cáo Đại hội Đề án Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV để Đại hội xem xét, quyết định", ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Trong chiều 4/6, các đoàn đại biểu đã thảo luận về nhân sự và tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV. Dự kiến, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV sẽ ra mắt đại hội vào sáng 5/6.