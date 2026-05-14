7 ôtô va chạm dồn toa trên đường Kim Ngưu ở Hà Nội

Chiều 14/5, một vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ôtô xảy ra trên đường Kim Ngưu (Bạch Mai, Hà Nội). Vụ việc không có thương vong về người.

Theo người dân, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 18h cùng ngày tại gần ngã tư Minh Khai - Kim Ngưu - Tam Trinh (Bạch Mai, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, nhiều người nghe thấy tiếng động lớn phát ra tại khu vực trước số 346 Kim Ngưu, hướng đi Tam Trinh.

7 ôtô dồn toa trên đường Kim Ngưu.

Sau đó, họ trông thấy 7 ôtô va chạm liên hoàn gồm, 6 ôtô con và 1 xe buýt. "Tôi nghe thấy tiếng rầm, 7 xe dính liền vào nhau. Trong đó có 2 xe bị hư hỏng nặng", một người dân cho biết.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp với Công an phường Bạch Mai có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm buổi chiều khiến giao thông tại khu vực trên bị ùn ứ.

Lực lượng chức năng đã vẽ lại hiện trường, đồng thời các phương tiện di chuyển để tránh ùn tắc. Khoảng 18h45, giao thông qua trước số 346 Kim Ngưu trở lại bình thường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn được làm rõ.