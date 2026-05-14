Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 14/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Chi bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tham dự buổi sinh hoạt có ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã được nghe giới thiệu các chuyên đề về: "Một con người, một con đường và một lịch sử: Hồ Chí Minh - Thư gửi nước Mỹ"; "Trăng Tân Trào"; Đổi mới phương thức truyền đạt tư tưởng Hồ Chí Minh; "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng".

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương ghi nhận và đánh giá cao nội dung các chuyên đề được giới thiệu tại chương trình. Những ý kiến phát biểu, trao đổi, chia sẻ của các nhà văn, nhà thơ, các nhà nghiên cứu có chiều sâu về khoa học và thực tiễn, mang lại nhiều kinh nghiệm và kiến thức rất bổ ích.

Ông Nguyễn Thái Học đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục tham mưu, tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt chuyên đề với sự tham gia, chủ trì là giới văn nghệ sĩ; qua đó những người làm công tác Đảng, những người làm công tác thực tiễn sẽ đến gần hơn, lắng nghe tiếng nói của giới văn nghệ sĩ.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của buổi sinh hoạt chuyên đề, ông Nguyễn Thái Học mong muốn mỗi đảng viên cần tiếp tục rèn luyện, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thấm nhuần lời dạy của Bác: "Việc gì có lợi cho dân thì ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì ta phải hết sức tránh".